Inter, scelta fatta per l’erede di Thuram: non ci sono dubbi

L’Inter valuta la cessione di Thuram a fronte di una offerta monstre, nel caso della partenza del francese scelto l’erede

Tra i tanti colpi a parametro zero di Beppe Marotta, rendimento alla mano quello di Marcus Thuram è sicuramente uno dei più riusciti. L’attaccante francese, arrivato in estate all’Inter dopo aver esaurito il suo contratto con il Borussia Monchengladbach, ha avuto un impatto formidabile sulla stagione nerazzurra.

Un ruolino da 14 gol e 13 assist, e ci sono ancora tre partite per migliorarlo ulteriormente. L’attaccante si è rivelato la spalla ideale per Lautaro Martinez e sulla coppia d’oro i nerazzurri possono ancora puntare per il futuro, per costruire altri successi dopo lo scudetto di quest’anno. Inevitabilmente, però, il valore di Thuram è schizzato alle stelle. L’Inter non pensa a cederlo, ma di fronte a una offerta indecente ci sarebbe la tentazione di una maxi plusvalenza. A quel punto, però, sarebbe necessario rimpiazzare Thuram con un giocatore di almeno altrettanto valore.

Inter, Zirkzee il sostituto ideale di Thuram: il verdetto

Tra i possibili sostituti, il nome che maggiormente cattura l’attenzione e solletica la fantasia è quello di Joshua Zirkzee, autore di una grande annata con il Bologna e proiettato a essere uno dei migliori attaccanti d’Europa tra qualche tempo.

Nel sondaggio condotto su Telegram dalla redazione di Calciomercato.it, il nome di Zirkzee straccia gli altri candidati, ricevendo il 52% dei voti. Assai meno quotati il ritorno del grande ex Lukaku, alla pari con l’arrivo di Gabriel Jesus (18%), ancor meno voti per Adeyemi (12%).