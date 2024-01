Koopmeiners incanta San Siro: Giuntoli in pole, ma il prezzo è proibitivo

Koopmeiners stupisce ancora tutti. Grande prova dell’olandese a San Siro: Giuntoli e le big osservano la crescita di un giocatore, ormai pronto al salto di qualità

Ancora una partita di altissimo livello per Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha trascinato l’Atalanta nel match di Coppa Italia, contro il Milan.

Il giocatore, che il prossimo 28 febbraio compirà 26 anni, ha giganteggiato tra le maglie rossonere alla Scala del Calcio: così prima ha risposto a Leao, con un preciso destro, poi si è presentato dal dischetto, battendo Maignan. Ma il suo match è stato ricco di tante cose buone e di fatto è stato l’uomo più pericoloso, con altre due occasioni importanti. Per Koopmeiners giocare da centrocampista o trequartista non fa ormai più differenza: la sua qualità e quantità in mezzo al campo risultano fondamentali.

In stagione ha già giocato oltre 2mila minuti, per un totale di 25 presenze, saltando solamente due partite, una in Europa League, l’ultima con il Rakow, a qualificazione ottenuta, e in campionato contro il Genoa. I gol segnati sono sei, quattro gli assist.

Juventus, Giuntoli pazzo di Koopmeiners

Teun Koopmeiners è da tempo sul taccuino dei grandi club: molti, come è noto, hanno già bussato alla porta dell’Atalanta, che fin qui ha fatto muro, chiedendo ben 60 milioni di euro.

Una cifra altissima, con la quale è stato respinto il tentativo del Napoli, che ci ha provato per settimane, durante l’estate. Il giocatore è stato accostato in passato anche a Inter, Roma e Milan, ma la squadra che si è piazzata in prima fila per acquistarlo è la Juventus. Ve lo abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Koopmeiners è un pallino di Giuntoli, che vanta ottimi rapporti con l’Atalanta.

Una pole position che va sfruttata al meglio, ma i sorpassi sono dietro l’angolo, anche perché l’olandese piace tantissimo all’estero e soprattutto in Premier League. Il Manchester United, ad esempio, ha dimostrato di poter accontentare l’Atalanta, come fatto in estate con Rasmus Hojlund. I bergamaschi gongolano pronti ad alzare ancora di più il prezzo. Può davvero essere Koopmeiners la prossima grande cessione della squadra allenata da Gian Piero Gasperini.