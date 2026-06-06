Juve, si avvicina un super centrocampista: affare gratis

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato: ecco chi potrebbe essere il primo rinforzo in vista del prossimo anno.

La Juventus continua a monitorare con grandissima attenzione il calciomercato con l’obiettivo di cogliere eventuali occasioni e di rinforzare la rosa dopo il deludente sesto posto di questa stagione. La priorità rimane sicuramente l’attacco, orfano di Dusan Vlahovic che si libererà a zero il prossimo 30 giugno, ma occhio anche a quello che sta succedendo a centrocampo.

Dopo il pressing del Milan delle scorse settimane, ora Leon Goretzka sembrerebbe avvicinarsi sempre di più al trasferimento in bianconero. Spalletti ne apprezza qualità, esperienza e personalità e adesso la Juve è pronta ad affondare il colpo e a mettere a segno quello che sarebbe un super affare a parametro zero, visto che il contratto del centrocampista classe ’95 con il Bayern Monaco scade il prossimo 30 giugno.

Bianconeri, dunque, letteralmente scatenati sul mercato e pronti a regalare rinforzi di spessore a Spalletti in vista del prossimo anno.