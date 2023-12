Juventus, Giuntoli torna all’assalto di Koopmeiners | CM.IT

Il Football director della Juve ha riallacciato i contatti per il centrocampista dell’Atalanta. Tentativo bianconero per il calciomercato di gennaio

Teun Koopmeiners è di nuovo nei pensieri di Giuntoli. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Football director della Juventus è tornato alla carica per il centrocampista dell’Atalanta, che già provò a prendere quando era Ds del Napoli.

Giuntoli ha riallacciato i contatti per il venticinquenne olandese in ottica mercato di gennaio. Quando la Juventus sarà chiamata a colmare il vuoto lasciato dagli squalificati Pogba (si va verso una risoluzione, ma a fine stagione per non evitare i benefici del decreto crescita) e Fagioli. A rinforzarsi in generale per provare a tener testa all’Inter nella corsa allo Scudetto.

Parallelamente a Kalvin Phillips, il nome più caldo per i bianconeri, Giuntoli prova a tessere la tela per uno dei pilastri dell’Atalanta, in crisi di risultati in campionato: l’ultima vittoria risale al 30 di ottobre.

L’ex Az Alkmaar non sta trascinando come la scorsa stagione, ma le sue qualità e duttilità tattica vengono ritenute preziosissime da Giuntoli. Parliamo poi di un profilo ancora ancora giovane (farà 26 anni a febbraio) e con un ingaggio di appena 1,5 milioni netti. Insomma di un calciatore perfetto per il nuovo corso bianconero.

Fonti vicine al calciatore parlano di operazione non impossibile, a patto che la Juventus riesca a muoversi bene sul fronte uscite. Giuntoli vanta ottimi rapporti con l’Atalanta, che però in estate è arrivata a chiedere ben 60 milioni di euro (il Napoli ci ha provato per settimane) per il cartellino del classe ’98, completatosi a Bergamo sotto la guida di Gasperini.

Juventus in pole per Koopmeiners

Sul numero 7 della ‘Dea’ ci sono diverse squadre inglesi, ma la Juve – come appreso ulteriormente da CM.IT – al momento si è piazzata in prima fila.

Vediamo se i bianconeri riusciranno o meno a sfruttare la pole per l’olandese, autore di 3 gol e altrettanti assist in questa prima parte di stagione e legato all’Atalanta fino a giugno 2025 con opzione di rinnovo per un altro anno.