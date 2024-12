“Dimissioni o esonero”: per Thiago Motta c’è già la sentenza

Per l’allenatore della Juventus arrivano le prime critiche e c’è chi ne chiede l’allontanamento indipendentemente dal risultato

La vittoria contro il Manchester City è un lontano ricordo. Sono passati pochi giorni, ma la Juventus ha cambiato completamente faccia contro il Venezia.

La formazione bianconera ha sofferto per larghi tratti della partita, contro una squadra che non si è arroccata in difesa ed ha provato sempre ad imporre il proprio gioco. E dire che la Juve era riuscita a fare la cosa più difficile in match del genere: sbloccare il risultato. Il gol di Gatti al 19′ sembrava mettere la partita in discesa per gli uomini di Thiago Motta, ma così non è stato. Gli ospiti non hanno accusato il colpo ed hanno continuato a provare a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria, sfiorando in diverse occasioni il pareggio.

Un pari che è arrivato poi nella ripresa ad opera di Ellertsson, facendo scatenare le critiche nei confronti anche di Thiago Motta (oggi in tribuna per squalifica). Proteste che dai social si sono spostati sul campo dopo l’1-2 veneto e anche il pari di Vlahovic. I tifosi bianconeri si lamentano di una prestazione che ha visto la Juve in grande sofferenza. L’allenatore finisce sotto accusa, tanto che c’è chi ne invoca l’esonero o le dimissioni “comunque vada a finire” la partita.

THIAGO MOTTA SEI LA ROVINA DELLA JUVENTUS — Bearzottismo (@Ochitask) December 14, 2024

Chiedo ma Thiago Motta cosa ha portato di nuovo alla Juve ? — cobras (@cobra030803) December 14, 2024

Prima o poi dovrà finire il falso mito del grande calcio di Thiago Motta.

Il Venezia è l’ennesima squadra che domina la Juve sul piano del gioco. — Scofield (@Ale_Scofield) December 14, 2024

La Juve di Motta in campionato è una monnezza indecente dall’inizio dell’anno. Il 312esimo pareggio sarebbe anche un risultato troppo largo per una squadra senza capo né coda. Approccio imbarazzante, responsabilità dell’allenatore innegabili. #JuveVenezia — roberto grossi (@ninersmessimale) December 14, 2024

Di Francesco che urla ai suoi “dai che la vinciamo” fa capire il livello in cui siamo scesi con gente come #Giuntoli e #Motta.

Povera Juventus…#JuventusVenezia — Lapo Nero (@LapoNero) December 14, 2024

Juventus-Venezia, processo a Motta: vogliono l’esonero

La luna di miele è ormai finita tra Thiago Motta e i tifosi della Juventus che ora chiedono un salto di qualità anche nel gioco, oltre che nei risultati.

C’è chi afferma che i bianconeri sono stati dominati anche dal Venezia e chi parla di approccio imbarazzante alla partite. Questa volta però anche l’allenatore finisce tra i responsabili nonostante il 2-2 finale. “Cosa ha portato di nuovo?” si domanda un tifoso ed un altro sentenzia: “Motta è la rovina della Juve”.