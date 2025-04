Milan, Sartori nuovo ds: primo colpo dall’Ajax per 50mln

In casa Milan è tempo di programmare ed in tal senso per il ruolo di direttore sportivo avanza in maniera importante la candidatura di Sartori. Con lui potrebbe arrivare come primo colpo un profilo da 50 milioni dell’Ajax.

Sono ore cruciali per il futuro dei rossoneri, che ieri in campo ha dato delle risposte significative. E’ stata, probabilmente, la prestazione più convincente di tutta la stagione, dal momento che ha rasentato la perfezione in ogni zona del campo. Dalla porta fino al reparto avanzato, passando per la difesa e per il centrocampo. Ovviamente, però, è fondamentale che non sia una partita isolata e che ci sia la giusta continuità da questo punto di vista. Soprattutto in prospettiva futura.

Per pianificare le prossime mosse è fondamentale per il Milan che ci sia un direttore sportivo a guidare il progetto e ad assicurarsi che tutto funzioni nel modo giusto. E che vengano identificati i nomi giusti, a partire dall’allenatore fino ad arrivare a quella dei calciatori da inserire in rosa. In tal senso, per il ruolo di ds avanza in maniera importante la candidatura di Sartori. Che può portare in dote come primo rinforzo un calciatore di altissimo profilo che proviene direttamente dall’Ajax e che può essere un innesto di assoluto valore. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Il Milan guarda in casa Ajax per il futuro: nome da 50 milioni

Per un club come il Milan una stagione come quella in corso non può non essere un qualcosa da cancellare nel minor tempo possibile. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, sta avanzando la candidatura di Sartori per la figura di direttore sportivo. Ma non è tutto. In tal senso, emerge un nome nuovo per la difesa del Milan. A riferire la notizia è il portale TEAMTalk, che spiega come i rossoneri si stiano muovendo con enorme interesse sulle tracce di Jorrel Hato, fortissimo difensore dell’Ajax.

Si tratta di un calciatore che, nato come terzino sinistro, ha dimostrato grandi doti anche da difensore centrale. L’Ajax valuta il suo talento per una cifra che si aggira tra i 45 ed i 50 milioni, anche per il fatto che Hato vanta estimatori in tutto il mondo. A partire dal Liverpool, che si starebbe già muovendo. Classe 2006, ha un talento enorme ed una personalità che lo rende unico. Soprattutto tenendo conto della sua personalità.

Per il Milan potrebbe essere il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Theo Hernandez. In 44 partite stagionali, Hato ha totalizzato 3 gol e 6 assist, a conferma del fatto che sa rendersi pericoloso eccome nel momento in cui c’è da spingere e da attaccare. Sempre in casa Milan, ecco le ultime su Maignan.