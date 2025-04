Milan, scelto il bianconero: affare a sorpresa in difesa 

Decisione presa sul nome del calciatore da strappare alla concorrenza. Ecco tutti i dettagli

Il Milan è atteso tra i protagonisti del prossimo calciomercato estivo dopo una stagione che si può definire fallimentare. I rossoneri non giocheranno la Champions, per questo non è da escludere qualche sacrificio in uscita.

Occhio in particolare al nome di Theo Hernandez, in scadenza nel 2026. Poi c’è Reijnders che vanta estimatori di spessore internazionale.

Prima, però, bisognerà capire chi farà il mercato, ossia il nome del nuovo Direttore sportivo. Poi chi sostituirà Sergio Conceicao in panchina. Al di là di tutto, a questo Milan serviranno rinforzi un po’ in tutti i reparti.

Il club di Red Bird potrebbe guardare in casa bianconera, cioè dell’Udinese avversaria ieri sera nel match valevole per la 32esima giornata di Serie A.

A tal proposito, Calciomercato.it ha chiesto ai propri followers X “Quale calciatore bianconero, il club rossonero dovrebbe strappare alla concorrenza per la rafforzare la propria rosa?”.

Un po’ a sorpresa il nome di Bijol non ha preso neanche un voto. 0% per il difensore sloveno nel mirino dell’Inter. Meglio è andata al jolly di centrocampo Ekkelenkamp: l’olandese ha preso il 16,7% di voti.

Esito sondaggio Calciomercato.it: Solet per il Milan

Il secondo più votato è stato Lorenzo Lucca. Il bomber dei friulani ha ottenuto il 25%. Il sondaggio di Calciomercato.it è stato vinto, anzi stravinto da Solet, arrivato a gennaio a zero e subito impostosi con prestazioni eccellenti che hanno attirato su di sé i riflettori delle big, Inter su tutte.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥 I gioielli dell’#Udinese, che piacciono a Inter, Roma e Napoli, all’esame #Milan! Quale calciatore bianconero⚪️⚫️, il club rossonero dovrebbe strappare alla concorrenza per la rafforzare la propria rosa ❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 11, 2025

Più della metà, esattamente il 58,3%, ha votato per il francese valutato sui 25 milioni. In sostanza è lui il calciatore dell’Udinese che il Milan dovrebbe regalare al prossimo allenatore.