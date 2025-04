Juventus, Yildiz ai saluti: finanzia il colpo dalla Premier

La Juventus continua a costruire il proprio futuro ed in tal senso attenzione alla possibile cessione di Kenan Yildiz. Il suo addio può spalancare le porte ad un grande colpo direttamente dalla Premier League.

Allo stato attuale delle cose in casa Juve c’è sicuramente la massima concentrazione rispetto a quello che sta accadendo sul campo. La squadra, infatti, sta inseguendo il ritorno in UEFA Champions League, fondamentale per la sostenibilità di tutto il progetto. Da questo punto di vista, infatti, bisogna salvare il salvabile, come si suole dire, in una stagione in cui le aspettative sono state sicuramente deluse. A prescindere da questo, però, non si può non programmare anche il futuro vista la delicatezza della situazione e la necessità di tornare a vincere ed a grandi livelli.

Negli ultimi anni la Juventus si è nettamente ridimensionata, dal momento che da tanti, tantissimi anni non lotta più per lo Scudetto. Vincere, però, per natura, resta l’obiettivo di questo club, che dunque non può prescindere dalle proprie ambizioni. In tal senso, però, per il futuro va tenuta sotto controllo la situazione relativa al futuro di Kenan Yildiz, che quest’anno ha un po’ deluso ma che può seriamente salutare. In tal senso, la svolta può arrivare grazie ad un affare non di poco conto direttamente dalla Premier League.

Via Yildiz, dentro il colpo dalla Premier League: la Juventus ci pensa

Yildiz è un calciatore dal potenziale tecnico davvero enorme, ma quest’anno ha dovuto fare i conti con le difficoltà anche della sua squadra. In tal senso, stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, la sua posizione è tutt’altro che stabile. Ama la Juventus e vorrebbe restare, ma su di lui ci sono le big di Premier League. Nello specifico Manchester United e City, oltre al Chelsea. I club in questione sembrano pronti a sferrare l’assalto e vorrebbero mettere sul piatto 50-60 milioni di euro.

Per la sua sostituzione la Juventus potrebbe rispolverare l’interesse per Raheem Sterling. In una situazione di questo tipo, infatti, anche con la qualificazione in UEFA Champions League il talento turco può dire addio e l’inglese, per caratteristiche e costi, sarebbe perfetto. All’Arsenal, infatti, Sterling sta faticando a trovare spazio e per questo motivo a fine anno dirà addio.

Insomma, i prossimi colpi della Juventus potrebbero avere un ponte diretto verso la Premier League e l’Inghilterra. Sia in entrata che in uscita. Sterling, esattamente come Yildiz, può agire tanto a sinistra quanto a destra ed ha i colpi sia sotto porta che nell’uno contro uno. Se per il cartellino i costi saranno contenuti, per l’ingaggio c’è da discutere e da trattare.