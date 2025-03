Juve, pronto il primo colpo estivo: nuovo attaccante dall’Arsenal

La Juve in vista dell’estate è pronta ad affondare il colpo per il primo rinforzo del nuovo anno ed in tal senso si pensa al reparto avanzato. L’attaccante arriva dall’Arsenal e si tratta di un innesto di valore.

I bianconeri stanno facendo i conti con una situazione a dir poco difficile ed incandescente. Per tanti motivi. Innanzitutto il problema principale sono state le scelte e le decisioni prese nella passata estate. Dall’allenatore fino ad arrivare ai calciatori presi da Cristiano Giuntoli. Molti dei quali si sono rivelati dei clamorosi buchi nell’acqua, come Teun Koopmeiners o Douglas Luiz, senza dimenticare Nico Gonzalez. Ci si aspettava sicuramente di più, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Il primo a pagare le conseguenze di questo fallimento sarà, come sempre accade, Thiago Motta, per il quale l’esonero è ormai inevitabile. Successivamente bisognerà poi valutare con attenzione la posizione anche di Giuntoli. A prescindere da questo però la Juve pensa inevitabilmente anche al futuro ed ora emerge un nome nuovo che può essere un innesto di altissimo profilo. Nel mirino, infatti, c’è l’attaccante dell’Arsenal che può permettere al reparto avanzato della Juventus di fare un importante e deciso passo in avanti. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La Juve pesca in casa Arsenal: scelto il nuovo attaccante

La manovra della Juve è stata molto spesso lenta, prevedibile e praticamente mai pungente. Manca, in tal senso, un calciatore in grado di accendere la luce e di inventare la giocata. Proprio per questo motivo potrebbe adesso arrivare una svolta non di poco conto. Secondo quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, la Juve ha messo nel mirino Raheem Sterling, ala sinistra fortissima attualmente in prestito all’Arsenal ma di proprietà del Chelsea. Che potrebbe sicuramente rilanciarsi in Serie A.

Ai Gunners, infatti, Sterling ha deluso, dal momento che ha avuto tante chance di giocare ma non le ha quasi mai sfruttate, mettendo in mostra un rendimento molto, molto altalenante. Ben al di sotto delle aspettative. Il Chelsea vorrebbe venderlo a parametro zero ed in tal senso la Juventus sembra essere una pista concreta, dal momento che si parla di un avvicinamento costante ed importante tra le parti. L’inglese ha costruito tutta la sua carriera in Premier League, indossando le maglie prestigiose di Liverpool, Manchester City, Chelsea ed Arsenal.

La Serie A per lui, ancor di più in una realtà blasonata come la Juve, potrebbe essere una sfida a dir poco stimolante ed affascinante. Si attendono sviluppi, con Sterling che in casa Juventus potrebbe essere seriamente il sostituto di Yildiz in caso di una offerta irrinunciabile.