Kenan Yildiz, la paura fa 90 milioni: affare clamoroso con la Juve

Le ultime novità sul futuro del numero 10 bianconero, legato al club di Exor da un contratto che scade a giugno 2029

Il progetto Yildiz per ora è fallito come quello Thiago Motta. Rinnovo e maglia numero 10, eredità di Del Piero, il turco sarebbe dovuto essere il faro del nuovo corso bianconero, invece anche lui è stato travolto dal caos tecnico generato dalle scelte del tecnico italo-brasiliano. Nonché da un mercato estivo, e qui le colpe sono di Giuntoli, non all’altezza del blasone.

Se per Motta il tempo è ormai scaduto, Yildiz ha ancora la possibilità di prendersi la Juventus. A meno che non vada via nel prossimo calciomercato estivo, sacrificato sull’altare del bilancio e/o di una possibile mancata qualificazione in Champions League.

Il fantasista turco non è certo contento di come sia stato e venga impiegato, e il feeling con Jorge Mendes – vedi l’incontro a Torino alla fine del mercato invernale – non fa presagire niente di buono. Per i tifosi, sia chiaro, perché a livello economico la Juve potrebbe stravincere cedendolo all’estero per una montagna di soldi. Lo prese a zero, quindi sarebbe tutta plusvalenza.

Una plusvalenza record che potrebbe essere ottenuta grazie alla Premier League. In particolare a un club che, guarda caso, ha ottimi rapporti col Mendes poc’anzi citato: il Manchester United.

Juventus, 90 milioni per Yildiz

Stando a ‘TeamTalk’, i ‘Red Devils’ sono pronti a muoversi concretamente per il cartellino del classe 2005, autore quest’anno di 6 gol e 4 assist. Lo United ha rilanciato il suo interesse per il 10 bianconero, così come altre big inglesi quali Arsenal, City e Liverpool, dopo che Kolo Muani e compagni si sono fatti eliminare dal PSV in Champions League.

Nelle prossime settimane lo United e le altre società interessato hanno intenzione di riaprire il dialogo, probabilmente in primis con l’entourage del ragazzo. Per la fonte britannica, la valutazione di Yildiz raggiunge i 76 milioni di sterline, circa 90 milioni di euro, cifra che non sembra spaventare nessuno dei club nominati, Manchester United in testa.