Phillips alla Juve: i dettagli dell’accordo. Affare legato a Fagioli | ESCLUSIVO

La trattativa tra il City e la Juve per Phillips entra nella fase calda: si lavora ad un prestito secco o con il solo diritto di riscatto

Kalvin Phillips è più vicino ad esser un giocatore della Juve. Questo è quanto rilevano fonti accreditate a Calciomercato.it. Il calciatore acquistato dal Manchester City nel luglio del 2022 dal Leeds per 50 milioni di euro ha visto il campo questa stagione con il contagocce. Solo l’8% dei minuti in Premier disputati finora dal club lo hanno visto in campo, il 10% se si parla di Champions Laegue. In totale 216 minuti, ma 90 fatti in Coppa di Lega.

Chiaro che si tratta di un calciatore del quale Pep Guardiola può fare a meno: chiaro che la Juve possa esser fortemente interessata ad un mediano di forza, di lotta ma che sa esser anche di governo.

L’operazione è gestita dalla CAA Stellar, la potente agenzia di Jonathan Barnett che segue anche Nicolò Fagioli. Un’agenzia che ha chiuso nelle scorse ore il rinnovo del centrocampista italiano, blindandolo alla Juve fino al 2028. Una dimostrazione assoluta di come la società creda in Fagioli, creda nella possibilità di rimetterlo al centro del progetto, scontata la squalifica.

La tela della Stellar tra Fagioli e Phillips

Questo il motivo per il quale, la Stellar sta tessendo la tela con la Juve per far si che ci sia una sorta di transizione. Da un lato si attende il ritorno di Fagioli, dall’altro si spiana la strada per l’arrivo di Phillips, come già raccontato in un incontro rivelato in anteprima qualche giorno fa da Calciomercato.it.

Prestito secco o con diritto di riscatto: nessun obbligo, nessun idea di andare, per il momento, oltre i sei mesi a Torino. Phillips ha modo di fare minutaggio e rilanciarsi, la Juve ha il centrocampista che serve e poi potrà ritrovare in Fagioli il titolare in più per la prossima stagione.

Questo lo scenario che si va disegnando a Torino: la strada per l’approdo di Kalvin Phillips, da questo punto di vista, si fa molto in discesa.