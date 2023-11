Phillips-Juventus, incontro a Londra: bianconeri più vicini all’assalto | ESCLUSIVO

Manna incontra gli agenti di Kalvin Phillips a Londra: la Juventus spera di trovare la quadra con il City per il centrocampista

Non è un mistero che la Juventus abbia messo in apice alle proprie scelte per gennaio Kalvin Phillips del Manchester City.

La notizia appresa in esclusiva da Calciomercato.it in questi minuti è legata ad un incontro avvenuto nella giornata di ieri. Giovanni Manna, uno degli uomini chiave per le trattative in casa bianconera, ha incontrato agenti della CAA Stellar, l’agenzia che cura gli interessi di Kalvin Phillips.

L’incontro è avvenuto a Londra, lontano da occhi indiscreti. Ovviamente, è stata messa all’attenzione degli agenti la volontà forte della Juventus di chiudere il passaggio a gennaio del mediano arrivato al Manchester City nei mesi scorsi.

Il poco spazio trovato in questa prima parte di stagione agli ordini di Pep Guardiola. Da qui la possibilità di aprire uno spazio per l’interesse sempre più concreto della Juve e l’eventuale passaggio alla corte di Massimiliano Allegri.

Si parte sempre dal prestito: si può discutere se sia con diritto o con obbligo di riscatto. Inoltre, la sostenibilità dell’operazione sarebbe anche dettata dal salario oggi percepito dall’inglese. Poco più di 8 milioni lordi annui, cifra che la Juventus potrebbe sostenere per i prossimi 6 mesi con un esborso complessivo di poco superiore ai 4 milioni di euro.

Locatelli-Fagioli, rinnovi con la Juve nelle prossime ore

Non si fermano qui le novità in casa Juventus. Locatelli e Fagioli dovrebbero firmare questa settimana il loro rinnovo con la Juventus.

Per Locatelli la firma dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì. Per Fagioli dovrebbe esser venerdì la data giusta per apporre una firma anche pregna di significati dopo la vicenda scommesse che ha portato alla squalifica di sette mesi del centrocampista.

In entrambi i casi si tratterà di rinnovi che porteranno a scadenze molto lunghe: fino al 30 giugno 2028. Per Fagioli si tratterà di un rinnovo, come già spiegato, che consentirà al mediano di conquistare un salario più alto nel corso degli anni, legato ai risultati personali e di squadra raggiunti.