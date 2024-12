DIRETTA Serie A, Empoli-Torino 0-0: fallo su Milinkovic Savic, annullato il gol di Ismajli – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra gli azzurri di D’Aversa e i granata di Vanoli in tempo reale

Il Torino fa visita all’Empoli nell’anticipo del venerdì che apre la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che in questa stagione si sono già affrontate in Coppa Italia, con il passaggio del turno a sorpresa dei toscani, che sarà diretta dall’arbitro Bonacina della sezione di Bergamo.

Da una parte gli azzurri di Roberto D’Aversa vogliono dare seguito al largo successo di domenica scorsa in trasferta contro il Verona. L’obiettivo dei toscani, privi dello squalificato Henderson, è quello di conquistare i tre punti per agganciare almeno momentaneamente Milan e Bologna in zona coppe europee. Dall’altra parte i granata del sempre più pericolante Paolo Vanoli, che invece sono reduci dal pareggio contro il Genoa, puntano a vendicarsi della sconfitta dello scorso 24 settembre e ritrovare il successo che manca da fine ottobre contro il Como, unico delle ultime undici partite. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, così come in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. La scorsa stagione, su questo stesso campo, vide l’allora squadra di Nicola superare quella di Juric con il risultato di 3-2 grazie ai gol degli ormai ex Cambiaghi, Cancellieri e Niang, mentre per i piemontesi mise a segno una doppietta Zapata. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Carlo Castellani’ tra Empoli e Torino live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Empoli-Torino

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Sosa; Karamoh, Sanabria. All. Vanoli

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 34, Napoli 32, Fiorentina*, Inter* e Lazio 32, Juventus 27, Milan* e Bologna* 22, Udinese 20, Empoli 19, Torino 17, Roma 16, Parma e Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona e Como 12, Monza 10, Venezia 9.

*una partita in meno