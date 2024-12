Juventus, premiato subito da Thiago Motta: firma UFFICIALE fino al 2027

Il club bianconero ha reso noto l’accordo con il gioiellino: il comunicato suggella definitivamente l’affare

Archiviata l’importante vittoria ottenuta in Champions League contro il Manchester City, per la Juventus di Thiago Motta è già tempo di guardare oltre. Ecco perché il tecnico bianconero ha chiamato a raccolta la squadra in vista del delicato impegno in campionato contro il Venezia: gli ultimi scialbi pareggi impongono un deciso cambio di passo.

Quella vista all’opera contro la compagine di Guardiola, però, è stata una squadra diversa rispetto a quella vista all’opera nei primi mesi. Raccolta, attenta e concentrata, la ‘Vecchia Signora’ è stata in grado non solo di inaridire le linee di passaggio avversarie, ma anche di trovare quella verticalità che alla fine è stata decisiva. Il lavoro di Thiago Motta – nella valorizzazione di giovani come Savona in un impianto di gioco consolidato – continua. Come testimoniato anche dalla scorsa sessione di calciomercato, il nuovo corso vede nei giovani in rampa di lancio in grado di mettersi subito in evidenza uno dei suoi punti salienti. Il che si è reso ancor più necessario alla luce dell’emergenza che ha privato la Juve di pedine importanti in questo primo scorcio di stagione.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE il rinnovo di Owusu

Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto che l’annuncio dell’ultimo rinnovo riguardi un classe ‘2005. Ci stiamo riferendo ad Augusto Owusu, che ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino al 2027. Convocato da Thiago Motta sia contro il Lecce che contro il Bologna, il giovane mediano si sta mettendo in mostra soprattutto tra le file della Next Gen.

I buoni segnali lanciati da Owusu hanno convinto l’area tecnica bianconera ad accelerare i discorsi per il rinnovo contrattuale, suggellato dall’accordo ufficiale fino al 2027. Un importante attestato di stima per un calciatore che, se si esclude la breve parentesi trascorsa in prestito alla Reggiana, ha sempre vestito la maglia della Juventus. Prima la trafila in Under 17, poi il salto all’Under 19, preludio all’approdo in Next Gen e alle due convocazioni in prima squadra: la Juve ha deciso di blindare con il rinnovo Owusu. E chissà che la politica di Thiago Motta non possa garantirgli apparizioni di un certo tipo sin dalle prossime settimane…