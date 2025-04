La Juventus passa all’incasso: sei cessioni fruttano 52 milioni

La Juve in corsa per un posto in Champions League e che a fine stagione incasserà un prezioso tesoretto da diverse cessioni a titolo definitivo

Tappa cruciale nel giorno di Pasquetta per la Juventus, attesa dalla trasferta contro il pericolante Parma. Igor Tudor vuole proseguire nella striscia positiva sulla panchina bianconera e portare a casa altri punti preziosi per la volata Champions.

Il piazzamento tra le prime quattro è fondamentale per la Juve, soprattutto per programmare con maggiore serenità le strategie di mercato per la sessione estiva. L’accesso in Champions League porterebbe almeno 60 milioni di euro nelle casse della ‘Vecchia Signora’, oltre ad attirare profili di alto livello alla Continassa. John Elkann è intervenuto per coprire il ‘buco’ nel bilancio dopo l’esonero di Thiago Motta e la proprietà eventualmente darebbe le necessarie garanzie economiche in caso di flop dei bianconeri in questa finale del campionato.

Da Fagioli e Rovella: ecco quanto incassa la Juve in estate

Inoltre, un prezioso tesoretto per la Juventus arriverà dalle cessioni che si materializzeranno a fine stagione. Alcuni riscatti sono ad esempio già effettivi: Nicolussi Caviglia dal Venezia (4 milioni) e il baby Muharemovic dopo la promozione del Sassuolo.

Il difensore bosniaco porterà nelle casse del club circa 5 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Dalla Lazio, invece, tra Rovella e Pellegrini arriverà un pacchetto da 21 milioni visto che l’obbligo di riscatto sarà ufficiale dal primo luglio. L’addio definitivo di Fagioli invece porterebbe alla Juve 16 milioni (bonus compresi), con la Fiorentina intenzionata a riscattare comunque il centrocampista sul quale scatterebbe l’obbligo con la qualificazione in Europa. Ci sono buone chance di passare all’incasso inoltre anche per Kostic, apprezzato da Mourinho al Fenerbahce e con la permanenza del nazionale serbo che frutterebbe 6 milioni alla ‘Vecchia Signora’.

La Juventus così metterebbe a bilancio una cifra complessiva da 52 milioni di euro, un bottino importante da poter successivamente reinvestire sul mercato. Facundo Gonzalez, Djalò, Arthur, Rugani e Miretti sono invece destinati a tornare a Torino, ma solo l’attuale centrocampista del Genoa potrebbe restare in pianta stabile alla Continassa dopo il prestito in Liguria.