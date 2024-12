Regalo a gennaio per Motta: la Juve lo ha chiesto in prestito al Real Madrid

In Spagna danno i bianconeri molto interessati a prendere un calciatore ai margini della squadra di Ancelotti. Ecco i dettagli

Affare tra Juventus e Real Madrid a gennaio? Stando a indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, Thiago Motta ha chiesto a Giuntoli l’acquisto di un calciatore ai margini della squadra di Carlo Ancelotti. Un fantasista in grado, sulla carta, di alzare il tasso tecnico del reparto avanzato.

È corteggiato da mezza Liga, ma ora su di lui sarebbe piombato anche il club bianconero: “Lo vuole in prestito a gennaio”, ha svelato Eduardo Inda a ‘El Chiringuito’. Parliamo di Arda Guler, il grande talento turco che nell’estate 2023 si è assicurato il Madrid battendo la concorrenza di numerose società europee, Milan compreso.

In un anno e mezzo nella Capitale spagnola, il campioncino turco non è riuscito a confermare le enormi attese che si avevano su di lui, complici guai fisici dal menisco a problemi di natura muscolare che lo hanno tenuto fuori circa 5 mesi. L’altro ostacolo, che appare insuperabile, è stato ed è rappresentato ancor più oggi dalla concorrenza. Una concorrenza divenuta gigantesca con lo sbarco a Valdebebas di Mbappe ed Endrick.

Thiago Motta vuole comporre il duo Yildiz-Guler anche alla Juventus, ma c’è un grande ostacolo

Nonostante l’ex Fenerbahce continui a trovare poco spazio – 18 presenze quest’anno, ma ‘solo’ 459′ giocati – il club presieduto da Florentino Perez non sarebbe intenzionato a privarsene nel bel mezzo della stagione. Non a caso “tutte le squadre interessate – come sottolineato da Inda – hanno ricevuto una risposta negativa”. Il diciannovenne di Ankara non si tocca.

Secondo il giornalista spagnolo, Guler è una precisa richiesta di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano vorrebbe comporre il duo turco con Yildiz anche in bianconero, ma il no secco delle ‘Merengues’ blocca sul nascere ogni tipo di discorso. Un discorso rimandabile eventualmente alla prossima estate, con Giuntoli che potrebbe spingersi oltre il semplice prestito (oneroso) del cartellino costato ai ‘Blanços’ circa 17 milioni di euro commissioni escluse.