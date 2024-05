Gasperini e le parole sul futuro: l’indizio sul Napoli

Gasperini festeggia il ritorno in Champions League con l’Atalanta e rilascia dichiarazioni sul futuro: indizio sull’interesse del Napoli

Dopo la delusione della sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus, l’Atalanta si consola parzialmente centrando aritmeticamente la qualificazione in Champions League con la vittoria odierna contro il Lecce. Il 2-0 maturato in Puglia riporta i nerazzurri nella principale competizione europea, ma adesso c’è già da pensare al prossimo, fondamentale, appuntamento, quello della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Di tutto questo e anche del suo futuro, ha parlato il tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini, a margine della partita vinta oggi, ai microfoni di ‘Sky Sport’. Tra le ipotesi, c’è anche quella di vederlo sulla panchina del Napoli nella prossima stagione e tra le sue frasi si potrebbe cogliere un indizio in tal senso. “Oggi abbiamo centrato un grandissimo risultato da festeggiare – ha dichiarato – Ora dobbiamo pensare a cosa fare da qui a mercoledì, servirà la migliore Atalanta in assoluto, dal punto di vista dinamico e tecnico. Il futuro? Giochiamo mercoledì e poi vediamo. La Champions conquistata è un traguardo straordinario, ma per me quello che conta è la sfida, l’essere credibili nelle scelte e nelle valutazioni. Capiremo tutto dopo la finale”.