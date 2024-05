Thiago Motta alla Juventus, l’annuncio che fa chiarezza sul futuro

Thiago Motta prende la parola in vista di Bologna-Juventus e rilascia dichiarazioni interessanti sul suo futuro in bianconero

Sarà una gara particolare, senza dubbio, Bologna-Juventus al ‘Dall’Ara’. Pubblico felsineo in festa per l’approdo in Champions League, l’occasione per i rossoblù di regalarsi il terzo posto in solitaria e l’incrocio di Thiago Motta con quello che potrebbe essere il suo futuro.

In conferenza stampa, presentando la sfida di lunedì, interpellato per l’appunto sul suo eventuale futuro a Torino, il tecnico italobrasiliano ha chiarito: “Non ho firmato niente e non ho ancora deciso. Nei prossimi giorni vedrò il presidente Saputo, prenderemo una decisione insieme e insieme la comunicheremo. E’ una cosa per la quale sta arrivando il momento, ma lo faremo internamente, nel rispetto di tutti”. Dunque, Motta non si è ancora sbottonato, per avere un quadro definitivo della situazione si dovranno soltanto attendere le mosse ufficiali sue e del Bologna, di qui a poco.