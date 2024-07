Inter e il sogno Gudmundsson, bordata di Zangrillo

Inter a caccia del sogno Gudmundsson, ma la risposta del presidente rossoblù Zangrillo lascia tutti basiti

Nonostante gli arrivi di Martinez, Taremi e Zielinski, il calciomercato dell’Inter non può dirsi certamente concluso. Il club nerazzurro sogna nuovi colpi e in particolare guarda all’attacco.

E il nome più gradito in casa meneghina è quello di Albert Gudmundsson. L’islandese, una delle rivelazioni della scorsa Serie A, è un profilo che piace tantissimo in casa Inter, ma il Genoa non è intenzionato a fare sconti. La società nerazzurra, dopo l’ingaggio del portiere spagnolo, spera di poter concretizzare un nuovo acquisto con il club ligure, ma la trattativa sembra essere decisamente in salita. La cessione di Carboni all’Olympique Marsiglia non basta: i nerazzurri dovranno essere bravi anche a piazzare Correa e Arnautovic.

E a riguardo sono chiare le parole del presidente rossoblù Alberto Zangrillo, che su X ha lanciato un messaggio chiaro. Riprendendo un post de ‘La Gazzetta dello Sport’, che raffigura Gudmundsson con la maglia dell’Inter e sottolinea come l’islandese rappresenti una priorità rispetto ad altri profili, come Memphis Depay, svincolato, Zangrillo ha commentato affermando “Con il caldo e l’intelligenza artificiale…”. Parole e puntini di sospensione che fanno capire come l’affare, per l’Inter, sia tutt’altro che semplice e che ribadiscono come il passaggio in nerazzurro dell’attaccante possa essere complicatissimo.