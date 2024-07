Soulé stravolge la Juve: “Perché non rilanciare Chiesa?”

Il destino di Soulé può incidere su quello di Federico Chiesa: “Perché la Juve non prova a rilanciarlo con Thiago Motta?”

Dopo un lungo tira e molla, la telenovela che ha visto come protagonista Matias Soulé si appresta a vivere il suo capitolo finale: l’argentino, come vi abbiamo raccontato ampiamente sulle pagine di Calciomercato.it, sarà un nuovo calciatore della Roma. L’addio dell’argentino potrebbe incidere anche sul destino di Federico Chiesa.

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare con forza del futuro del figlio d’arte, in scadenza di contratto nel 2025 con la Juventus. Questo perché Chiesa è stato accostato all’Inter come possibilità a parametro zero l’estate prossima, uno scenario che la dirigenza bianconera vorrebbe evitare. Ai microfoni di TeleLombardia, il giornalista Franco Ordine ha lanciato una provocazione: “Non capisco perché la Juve, se ha capito che Soulé ha più richieste di tutti e lo venderà alla Roma, non provi a rilanciare Chiesa con il nuovo allenatore”.



Capuano boccia Chiesa: “Thiago Motta è il terzo allenatore con cui non instaura un feeling”

Fino ad ora la Juventus non ha dato alcuna indicazione riguardo ad un cambio di strategia su Federico Chiesa, che continua ad allenarsi a Torino mentre i suoi compagni di squadra sono in Germania. L’idea della dirigenza bianconera resta quella di trovare una soluzione in uscita per l’esterno della Nazionale.

Anche Giovanni Capuano, sempre ai microfoni di TeleLomabardia, ha analizzato la situazione relativa al numero 7 bianconero e ha sollevato una questione non da poco: “Thiago Motta è il terzo allenatore con cui Chiesa non riesce a instaurare un feeling tecnico. Prima con Allegri e poi con Spalletti, con cui ha fatto un europeo pessimo. Io non posso pensare che sia ancora colpa dell’infortunio, ma penso che Chiesa sia un giocatore che abbia bloccato la sua crescita tattica”. Riguardo alla possibilità di vederlo in nerazzurro tra un anno, poi, il giornalista ha espresso altrettanti dubbi: “Se nel 2025 se lo ritrova Inzaghi, io non riesco a capire come lo farebbe giocare”.