Vlahovic segna e si infuria, il serbo salva la Juve: pari e fischi contro il Venezia

Altra prestazione sottotono della squadra bianconera e i lagunari strappano un pareggio a Torino: 2-2 dal dischetto

Sorpresa all’Allianz Stadium, anche se il risultato è probabilmente quello più giusto per l’atteggiamento e il gioco visto in campo. Il Venezia ferma la Juventus e si regala un punto d’oro in ottica salvezza, ma carico di rammarico.

E dire che la partita per la formazione di Thiago Motta – in tribuna per squalifica – si era messa quasi subito bene. Gatti, su calcio d’angolo, al 19′ ha trovato il gol del vantaggio, facendo credere a tutto l’Allianz Stadium che sarebbe stata una serata tranquilla. Così non è andata perché dopo incassato il gol, gli uomini di Di Francesco non si sono scomposti ed hanno continuato a fare il loro gioco.

Andersen si è visto negare il gol dalla traversa, mentre dall’altra parte Vlahovic e Yildiz non si sono quasi mai resi pericolosi. Meglio in avvio di ripresa quando il turno ha trovato il gol del raddoppio, annullato però dal Var per un tocco di mano. Un segnale di quello che sarebbe accaduto di lì a qualche minuto.

Juventus-Venezia 2-2: marcatori e classifica

Tocca ad Ellertsson finalizzare una splendida azione del Venezia e trovare il gol del pareggio. La Juve si rigetta in avanti: Stankovic è bravo prima su Vlahovic poi su Savona.

Il Venezia si fa vedere anche in avanti e trova il gol del vantaggio Idzes sugli sviluppi di un calcio di punizione. È l’1-2 che ribalta il risultato, i tifosi contestano la Juve che si getta in avanti: fallo di mano di Candela e Vlahovic dal dischetto pareggia in pieno recupero e poi si infuria contro gli avversari. Il risultato però non cambia più: è ancora pareggite per Motta.

VENEZIA-JUVENTUS 2-2: Gatti (J), Ellertsson (V), Idzes (V), Vlahovic rig. (J)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta** punti 37, Napoli** 35, Fiorentina*, Inter* e Lazio 32, Juventus** 28, Milan* e Bologna* 22, Udinese** 20, Empoli** e Torino** 19, Roma 16, Parma e Genoa 15, Cagliari** 14, Lecce 13, Verona e Como 12, Monza e Venezia** 10.

*una partita in meno

**una partita in più