Modesto al Milan, c’è l’annuncio in diretta

La decisione ufficiale è presa: le parole dell’ex dirigente del Monza non lascia alcun dubbio. Ecco le sue dichiarazioni

Sono stati giorni intensi per il Milan. Ieri si è giocato il derby, che si è concluso in parità, ma è stata la vigilia ad essere davvero calda in chiave futura.

Giorgio Furlani, infatti, è volato a Londra per incontrare Fabio Paratici e Gerry Cardinale. Un blitz vero e proprio che è servito per trovare l’intesa. D’altronde era tutto apparecchiato da tempo: era il 18 marzo quando su Calciomercato.it, scrivevamo che l’ex Juventus era la scelta dell’Ad. Ma nell’ultimo periodo, da quando Antonio D’Ottavio si è separato dal Diavolo, si sono susseguiti diversi nomi. Tra i primi fatti c’era stato quello di François Modesto.

Modesto al Milan: tutta la verità del dirigente, ecco le sue parole

Il nome dell’ex Monza, come scritto su Calciomercato.it, non trovava conferme in ambiente rossonero. Oggi è stato lo stesso François Modesto, intervenuto ai microfoni di Radiolina, a smentire tutto:

“Al Monza sono stato benissimo. Andare via è stata una mia scelta – afferma il dirigente -. Si è parlato di un mio approdo al Milan, ma non è vero nulla. Mi piacerebbe un giorno tornare come dirigente a Cagliari. Conosco il presidente Giulini“.

Proprio del club sardo, Modesto ha parlato successivamente: “Sono arrivato a Cagliari a diciannove anni. La Sardegna mi ha adottato, mi ha fatto crescere come calciatore, ma soprattutto come uomo. Con i miei due figli abbiamo girato il mondo”.

Dopo Modesto, il nome in cima alla lista per parecchio tempo è stato quello di Igli Tare, che era il prescelto di Zlatan Ibrahimovic, ma il viaggio in America di Giorgio Furlani ha cambiato le carte in tavola, portando, come detto, alla decisione di puntare su Paratici