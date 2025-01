Un nuovo ds per il Milan, spunta Modesto: il punto della situazione

Le ultime sul futuro della dirigenza rossonera, finita nel mirino dopo l’ennesimo risultato negativo, di una stagione complicata

E’ un Milan che si lecca le ferite, per l’ennesima volta in stagione, quello tornato da Zagabria. In casa del Diavolo non c’è tempo per pensare troppo alla partita di ieri: domenica a San Siro si giocherà il derby e dalle parti di via Aldo Rossi si lavora per provare a migliorare una squadra sempre più col fiato corto.

Poi si guarderà anche al futuro, dove inevitabilmente qualcosa dovrà cambiare. Dopo l’ennesimo passo falso nel mirino della critica sono finiti anche i dirigenti. Da Giorgio Furlani a Geoffrey Moncada: i tifosi non perdonano nessuno e ormai da settimane va avanti la protesta contro Gerry Cardinale da parte della Curva Sud. Non viene chiaramente risparmiato nemmeno Zlatan Ibrahimovic.

Qualcosa a livello dirigenziale potrebbe dunque cambiare: la lente di ingrandimento è posta soprattutto su Geoffrey Moncada, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Milan, inoltre, è chiamato a prendere un nuovo Direttore Sportivo, dopo la separazione con D’Ottavio.

Milan, Modesto nome nuovo: il punto della situazione

A gennaio è Giorgio Furlani ad avere potere di firma, ma una volta chiuso il calciomercato invernale bisognerà iniziare a pensare alla prossima stagione, così l’arrivo di un ds in primavera è inevitabile.

Nelle ultime ore si è scritto del possibile arrivo di Francois Modesto, ma delle parti di via Aldo Rossi non arrivano conferme in merito. La linea, d’altronde, non appare cambiare: l’idea del Milan resta quella di affidarsi ad un nuovo direttore sportivo nelle prossime settimane, una volta chiuso il mercato.

Oltre al nome dell’ex Monza, così, si stanno prendendo in considerazione anche altri profili. Nei giorni scorsi si è scritto di Paratici, ma la pista appare alquanto fredda. Ha stuzzicato la fantasia di qualcuno, invece, il profilo di Andrea Berta. Lui accetterebbe ben volentieri il trasferimento in rossonero, ma al momento nulla di concreto