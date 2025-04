Blitz di Furlani a Londra, il Milan riparte da Paratici: confermata anticipazione di CM.IT

Nuovo incontro tra l’Amministratore Delegato rossonero e l’ex Direttore sportivo della Juventus: in arrivo la fumata bianca

Tutto confermato. Il Milan e Fabio Paratici presto si uniranno in matrimonio. Era il 18 marzo quando su Calciomercato.it, scrivevamo come l’ex Tottenham fosse la scelta di Giorgio Furlani, ora i tempi sono maturi per la fumata bianca.

Nessun cambio di programma, l’AD ha deciso di puntare su Paratici, intensificando i contatti con lui per riuscire a trovare la quadratura del cerchio. Contatti, telefonate e summit tra le parti che si sono tenuti negli ultimi giorni e proprio in queste ore si sta svolgendo quello che dovrà portare all’intesa definitiva.

Giorgio Furlani, infatti, è volato a Londra per incontrare Fabio Paratici. Sono davvero ore caldissime, con il Milan pronto a ripartire da un vero Direttore sportivo. Poi spazio al nuovo allenatore e al calciomercato.

Milan, Ibrahimovic a Milanello: c’è lui accanto alla squadra

C’è un Milan, dunque, che pensa al futuro, ma allo stesso tempo un Milan, chiamato a guardare al presente e alla partita contro l’Inter.

Così a Milanello accanto alla squadra e a Sergio Conceicao è rimasto Zlatan Ibrahimovic, l’ultimo a lasciare il centro sportivo di Carnago nella giornata di oggi.

Domani c’è un derby da giocare, un derby fondamentale per chiudere la stagione in maniera positiva. Vincere la Coppa Italia significherebbe restare in Europa e non essere chiamati a giocare i playoff della competizione in estate. Il Diavolo, al momento, infatti, è fuori dalle prime otto e sarebbe obbligato a scendere in campo ad agosto e non partendo dagli Ottavi di finale. Non certo una buona notizia per un club che ha già organizzato viaggi intercontinentali per disputare le varie tournée.