Paratici nuovo Ds del Milan: intesa raggiunta, confermata l’anticipazione di CM.IT

Il blitz a Londra ha portato i suoi frutti. L’ex dirigente di Tottenham e Juventus siederà sulla poltrona del Diavolo: attesa per l’annuncio

La decisione è stata presa diversi giorni fa. Era il 18 marzo quando su Calciomercato.it scrivevamo che Giorgio Furlani aveva scelto Fabio Paratici come nuovo Direttore sportivo.

I successivi incontri e le diverse telefonate sono così servite per raggiungere un’intesa e quella definitiva è arrivata proprio in queste ore dopo il blitz dell’Amministratore delegato a Londra dove ha incontrato l’ex Juve insieme a Gerry Cardinale. E’ tutto definito e come confermato a Calciomercato.it c’è l’accordo verbale tra le parti, ma potrebbe servire del tempo per gli annunci ufficiali. Ormai, però, è tutto fatto.

Paratici in rossonero potrà ovviamente disporre del suo staff, del quale farà parte anche Lorenzo Giani. E Geoffrey Moncada? Il francese è pronto a lasciare la sua posizione di Direttore tecnico per tornare a lavorare nell’area scouting.

Nasce il nuovo Milan

Nel nuovo Milan che dovrà rinascere ci sarà chiaramente l’Amministratore Delegato, Giorgio Furlani, che continuerà ad avere l’ultima parola. Ma ci sarà spazio anche per Zlatan Ibrahimovic, che pubblicamente, ha annunciato che darà ancora una mano al Diavolo. Col tempo sarà certamente più chiara la posizione dello svedese, che con l’inserimento in organico di Fabio Paratici inevitabilmente perderà potere in fase decisionale.

Il futuro del Milan passerà dalla scelta del nuovo allenatore: dalle parti di via Aldo c’è la convinzione che serva puntare su una guida forte e italiana, che conosca bene la Serie A. Ecco perché Antonio Conte (qualora decidesse di liberarsi dal Napoli) e Massimiliano Allegri sono i nomi da mettere nel calderone, ma in queste ore sta avanzando l’idea Roberto De Zerbi. L’incontro che c’è stato tra Paratici e il suo agente ha scatenato le voci intorno al suo profilo.

Il procuratore, però, è considerato uno dei migliori intermediari di mercato e i discorsi affrontati tra le parti sono stati diversi. Infine c’è da fare i conti anche con la suggestione Pep Guardiola. Lo spagnolo, che lascerà il Manchester City, ha ottimi rapporti con Paratici, ma al momento non basta di certo per arrivare ad un’intesa. Il Milan ha compiuto il primo passo scegliendo il Ds, ora è il tempo del nuovo allenatore