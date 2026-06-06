Non sarà Arne Slot il prossimo allenatore del Milan con il tecnico olandese che, una volta lasciato il Liverpool, appare destinato a restare fermo almeno per quello che riguarda quest’estate.

Durante il suo podcast, Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro della panchina rossonera annunciando di fatto che Arne Slot non ha intenzione di guidare i rossoneri in vista della prossima stagione. Deluso dalla fine dell’avventura al Liverpool, il tecnico dovrebbe restare fermo almeno per quest’estate in attesa di una chiamata per il prossimo anno.

In casa Milan restano vive le opzioni che portano a Glasner e Pochettino con Jaissle più lontano per via dell’indennizzo che l’Al-Ahli chiede per liberare il proprio tecnico. Molto dipenderà da quale linea avrà il sopravvento con Cardinale che vorrebbe Rangnick e Glasner, mentre Ibrahimovic spinge per l’ex Tottenham.