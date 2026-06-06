Dopo una stagione da dimenticare, con lo spettro della retrocessione allontanato solamente nelle fase finali del campionato, la Fiorentina è al lavoro per cercare rinforzi in vista della prossima Serie A.

Svelato il calendario nella giornata di ieri, la Fiorentina è pronta a mettersi al lavoro in sede di calciomercato per non rischiare di incappare in un’altra annata difficile e sembra avere le idee chiare su quelli che dovranno essere i rinforzi da portare all’interno della rosa a disposizione di Grosso, pronto a firmare con i viola.

Stando a quanto affermato da Fiorentinauno.com, uno degli obiettivi dei viola è Johan Vasquez, difensore del Genoa che, fino a qualche settimana fa sembrava essere anche nel mirino del Milan. Cambiata la dirigenza e la guida tecnica in rossonero, ogni tipo di acquisto verrà rivalutato da chi arriverà a breve. La Fiorentina è pronta a fare un tentativo anche se il cartellino del giocatore messicano viene valutato circa 14 milioni di euro e il Mondiale potrebbe scatenare un’asta.