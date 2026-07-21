Daniel Maldini è pronto a cambiare di nuovo maglia con l’attaccante, di proprietà dell’Atalanta, che sarebbe finito nel mirino di due squadre italiane.

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, su Daniel Maldini ci sarebbero sia il Cagliari che il Sassuolo con i rossoblu che appaiono in vantaggio per assicurarsi il calciatore dall’Atalanta. I bergamaschi vorrebbe cedere Maldini a titolo definitivo, ma non è da escludere che l’affare possa chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

La settimana in corso sarà decisiva per capire il futuro dell’attaccante, pronto a ripartire da una nuova maglia dopo gli ultimi sei mesi vissuti alla Lazio, vissuti tra alti e bassi.