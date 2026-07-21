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Daniel Maldini pronto a cambiare maglia, due club di Serie A sulle sue tracce

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Daniel Maldini è pronto a cambiare di nuovo maglia con l’attaccante, di proprietà dell’Atalanta, che sarebbe finito nel mirino di due squadre italiane.

Daniel Maldini
Daniel Maldini nel mirino di due squadre di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, su Daniel Maldini ci sarebbero sia il Cagliari che il Sassuolo con i rossoblu che appaiono in vantaggio per assicurarsi il calciatore dall’Atalanta. I bergamaschi vorrebbe cedere Maldini a titolo definitivo, ma non è da escludere che l’affare possa chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

La settimana in corso sarà decisiva per capire il futuro dell’attaccante, pronto a ripartire da una nuova maglia dopo gli ultimi sei mesi vissuti alla Lazio, vissuti tra alti e bassi.

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