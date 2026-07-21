Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Fiorentina pensa ad Athekame per il dopo Dodò, tentativo in casa Milan | CM

Foto dell'autore

Zachary Athekame è un obiettivo della Fiorentina in vista della stagione che sta per prendere il via, con i viola che vorrebbero lo svizzero in rosa per sostituire il partente Dodò, sempre più vicino dal dire addio.

Zachary Athekame
Athekame nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

La Fiorentina potrebbe salutare Dodò nel giro di pochi giorni con il brasiliano che, considerato il solo anno di contratto rimasto con i viola, sarebbe molto vicino dal dire addio alla squadra toscana. In attesa della cessione Fabio Paratici si sta muovendo per cercare un sostituto all’altezza.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione uno dei nomi sul taccuino dell’ex dirigente del Tottenham sarebbe quello di Zachary Athekame, esterno del Milan per il quale dovrà arrivare un responso da Ruben Amorim nei prossimi giorni. Il tecnico lo sta vedendo all’opera in ritiro e dovrà capire se sarà utile o meno al suo stile di gioco. La valutazione che il Milan fa del suo cartellino è di circa 16 milioni di euro.

8088

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU