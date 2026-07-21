La Fiorentina pensa ad Athekame per il dopo Dodò, tentativo in casa Milan | CM

Zachary Athekame è un obiettivo della Fiorentina in vista della stagione che sta per prendere il via, con i viola che vorrebbero lo svizzero in rosa per sostituire il partente Dodò, sempre più vicino dal dire addio.

La Fiorentina potrebbe salutare Dodò nel giro di pochi giorni con il brasiliano che, considerato il solo anno di contratto rimasto con i viola, sarebbe molto vicino dal dire addio alla squadra toscana. In attesa della cessione Fabio Paratici si sta muovendo per cercare un sostituto all’altezza.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione uno dei nomi sul taccuino dell’ex dirigente del Tottenham sarebbe quello di Zachary Athekame, esterno del Milan per il quale dovrà arrivare un responso da Ruben Amorim nei prossimi giorni. Il tecnico lo sta vedendo all’opera in ritiro e dovrà capire se sarà utile o meno al suo stile di gioco. La valutazione che il Milan fa del suo cartellino è di circa 16 milioni di euro.