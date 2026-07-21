Milan scatenato, 40 milioni di euro per il nuovo trequartista

I rossoneri non si fermano più e sono pronti a regalare un altro super rinforzo all’allenatore Amorim.

Il Milan sogna in grande e, dopo Goncalo Ramos e Mario Gila, è pronto a piazzare un altro super colpo di mercato. La società rossonera è alla ricerca di un nuovo trequartista e il prescelto per andare a riempire questa casella – secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ – si chiama Konstantinos Karetsas, centrocampista del Genk e della Nazionale greca classe 2007.

Il 18enne greco con cittadinanza belga, che ha un contratto fino al 30 giugno 2029, piace tantissimo anche al Borussia Dortmund che ha già messo sul piatto circa 30 milioni di euro per strapparlo al Genk e alla concorrenza.

Il Milan non ha perso le speranze di bruciare la concorrenza e di prendere Karetsas, ma per convincere la società belga a cederlo nel corso di questa sessione estiva serviranno addirittura 40 milioni di euro. Come andrà a finire?