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Lascia il Napoli ma rimane in Serie A: visite mediche

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Aggiornamenti importantissimi in casa azzurra in vista del prossimo anno: cessione a titolo definitivo. 

La priorità del Napoli è quella di sfoltire la rosa a disposizione di Max Allegri e di cedere tutti i calciatori in esubero. Il principale indiziato a fare subito le valigie è Alessio Zerbin, che l’anno scorso ha giocato in prestito alla Cremonese chiudendo il campionato con 32 presenze e 0 reti.

Zerbin al Monza, l’annuncio di Galliani e il sogno Nazionale: "Fortemente voluto da Palladino" | VIDEO CM.IT
Zerbin e Galliani (Foto CM.IT)

Il centrocampista è ora tornato a Napoli, ma ci resterà per pochissimi giorni: Zerbin, infatti, sarebbe a un passio dalla cessione a titolo definitivo al Frosinone e proprio in queste ore si starebbe addirittura sottoponendo alle visite mediche di rito a Napoli.

Ma non è finita qui. Gli azzurri sono chiamati a vendere ancora prima di pensare alle eventuali operazioni in entrata: Max Allegri lo sa bene e attende fiducioso che si sblocchi il calciomercato in uscita.

 

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