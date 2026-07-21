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Tutto confermato: dal Milan alla Lazio per 20 milioni complessivi

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La società rossonera è impegnata anche a sfoltire la rosa e a cedere quei calciatori che non rientrano nei piani di Amorim. 

Il Milan ha già preso Goncalo Ramos e Mario Gila ed è sicuramente il club più attivo di Serie A in questa prima fase di calciomercato estivo, ma adesso si concentrerà anche sulle cessioni e sull’uscita di quei calciatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico Amorim.

Yunus Musah
Musah (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra questi figura sicuramente Yunus Dimoara Musah, centrocampista statunitense classe 2000 reduce dall’esperienza in prestito all’Atalanta. Il calciatore originario di New York – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe un pupillo di Gennaro Gattuso, che vuole portarlo a ogni costo alla Lazio l’anno prossimo.

L’operazione tra il club rossonero e quello biancoceleste potrebbe concretizzarsi per 20 milioni complessivi, ovvero 2 milioni di prestito oneroso e 18 milioni per il diritto di riscatto.

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