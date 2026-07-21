Tutto confermato: dal Milan alla Lazio per 20 milioni complessivi

La società rossonera è impegnata anche a sfoltire la rosa e a cedere quei calciatori che non rientrano nei piani di Amorim.

Il Milan ha già preso Goncalo Ramos e Mario Gila ed è sicuramente il club più attivo di Serie A in questa prima fase di calciomercato estivo, ma adesso si concentrerà anche sulle cessioni e sull’uscita di quei calciatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico Amorim.

Tra questi figura sicuramente Yunus Dimoara Musah, centrocampista statunitense classe 2000 reduce dall’esperienza in prestito all’Atalanta. Il calciatore originario di New York – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe un pupillo di Gennaro Gattuso, che vuole portarlo a ogni costo alla Lazio l’anno prossimo.

L’operazione tra il club rossonero e quello biancoceleste potrebbe concretizzarsi per 20 milioni complessivi, ovvero 2 milioni di prestito oneroso e 18 milioni per il diritto di riscatto.