Gianluca Nani sul talento del Watford: “È molto seguito” | ESCLUSIVO

Il direttore sportivo del Watford non ha dubbi sulle qualità del nuovo talento sbocciato nella formazione inglese

In occasione del suo intervento a ‘TiAmoCalciomercato’, in onda tutti i giorni su Tv Play, il direttore sportivo del Watford Gianluca Nani si è espresso sul futuro di un grande talento del club inglese accostato per caratteristiche tattiche e tecniche ad un calciatore fenomenale come Jude Bellingham.

Stiamo parlando di Yaser Asprilla, centrocampista offensivo classe 2003 di proprietà del Watford che in questa stagione ha fatto registrare numeri molto importanti in Championship. Queste sono state le parole del ds sul trequartista colombiano: “E’ un ottimo giocatore, stiamo considerando anche l’idea di tenerlo. Deve ancora crescere, è attenzionato da molti club, è un calciatore molto noto tra gli addetti ai lavori. Insieme al suo agente valuteremo il percorso migliore”. L’attaccante era stato accostato anche all’Udinese della famiglia Pozzo.

Calciomercato, Nani in ESCLUSIVA: “Nuovo Bellingham? Dico Asprilla”

A proposito di Bellingham, come rivelato dallo stesso Nani, il calciatore oggi al Real Madrid era passato dalla sua agenda in giovanissima età.

Questa la rivelazione: “Aveva 16-17 anni e giocava nel Birmingham. Chiamai l’agente per chiedere informazioni, lui mi raccontò che era già stato attenzionato da tutti, che era diverso dagli altri. Se qualche club italiano se l’è perso? Succede per tanti calciatori, a volte le società stanno lavorando su altro e qualcosa scappa”.

Sul nuovo Bellingham, invece, Nani ha fatto proprio il nome di Asprilla: “Uno di questi è Yaser Asprilla. È un centrocampista offensivo che fa le due fasi. Non ha il fisico di Bellingham, ma è velocissimo nelle letture. Il suo primo tocco di palla è eccezionale”.