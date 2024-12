ByeBye Juventus, 20 milioni più 10 di bonus: così vola in Premier League

L’ultima indiscrezione rischia di stravolgere i piani di Giuntoli per puntellare il proprio reparto arretrato: irruzione a sorpresa e nuova svolta

Rivitalizzata dall’importante successo casalingo ottenuto in Champions League contro il Manchester City, la Juventus di Thiago Motta può guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni ufficiali. Coriacea e molto più verticale, la compagine bianconera ha fatto della solidità il proprio punto di forza, colpendo Haaland e compagni nei momenti topici dell’incontro.

Pur lanciando segnali importanti al netto delle tante defezioni che ne hanno frenato il cammino, però, il reparto difensivo della Juve si appresta a vivere mesi piuttosto frenetici. Alla luce degli infortuni di Bremer e Cabal, infatti, le priorità di Giuntoli sono rivolte all’acquisto di tasselli importanti per la difesa. Uno dei nomi che stuzzica maggiormente l’area mercato della ‘Vecchia Signora’ è sicuramente Antonio Silva, anche se a rappresentare uno spartiacque importante per il futuro del difensore lusitano sarà soprattutto il summit in programma tra l’entourage del calciatore e l’area tecnica delle ‘Aquile’. In un mosaico ancora tutto da costruire, però, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E così, sorprende fino ad un certo punto che tra i profili ritornati in orbita Juve ci sia quel Christensen accostato in tempi e in modi diversi non solo ai bianconeri, ma anche all’Inter.

Calciomercato Juventus, il Newcastle fa sul serio per Christensen

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Catalogna, però, il club maggiormente interessato all’acquisto di Christensen sarebbe il Newcastle. Intenzionati a rinforzare la difesa con un innesto importante già a gennaio, i Magpies sarebbero piombati con forza proprio sul difensore danese in uscita dal Barcellona.

A riferirlo è El Nacional, che spiega come il club inglese abbia già preparato un’offerta importante con cui provare a far saltare il banco. Secondo la fonte sopra citata, infatti, i bianconeri d’Inghilterra sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta da 20 milioni cash di parte fissa a cui aggiungere altri 10 milioni di bonus, legata a diverse variabili. Un’offerta che, se confermata, avvicinerebbe in modo sensibile il classe ’96 alla Premier League, spazzando via ogni possibilità da parte della Juventus di ritornare in gioco.