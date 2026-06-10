Calendario partite Mondiali 2026: date, orari e tabellone

Il calendario con tutte le partite dei Mondiali 2026. Dall’11 giugno al 19 luglio, ecco le date e gli orari di match dalla fase a gironi alla finalissima

Sarà un Mondiale inedito quello che si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Per la prima volta nella storia della competizione saranno 48 le nazionali partecipanti. Inoltre, non era mai accaduto prima che l’evento venisse ospitato da tre Paesi ovvero Usa, Canada e Messico.

Messico che stabilisce un record. Quella che sta per cominciare sarà infatti la terza edizione di un campionato del mondo ospitata dal paese centroamericano dopo quelle del 1970 e del 1986. Negli Usa, un Mondiale si è già disputato nel 1994. Per il Canada, invece, è un esordio che coincide con il momento di massima competitività nella storia della propria nazionale di calcio.

Saranno 104 le partite del Mondiale 2026. Sono 72 quelle della fase a gironi cui seguirà una fase a eliminazione diretta con sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali che precederanno la finale di domenica 19 luglio in programma a New York. Una programmazione molto articolata e ricca che vi sintetizziamo di seguito con gli orari (italiani) e le date di tutte le partite.

I 12 gironi del Mondiale 2026

Le 48 squadre partecipante al Mondiale 2026 sono state suddivise in 12 gironi, la cui composizione si è completata, dopo il sorteggio di dicembre, con la disputa dei playoff dello scorso marzo.

GRUPPO A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca

GRUPPO B: Canada, Bosnia Erzegovina, Svizzera, Qatar



GRUPPO C: Brasile, Haiti, Scozia, Marocco



GIRONE D: USA, Turchia, Paraguay, Australia



GRUPPO E: Germania, Curaçao, Ecuador, Costa d’Avorio



GRUPPO F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia



GRUPPO G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

GRUPPO H: Spagna, Arabia Saudita, Uruguay, Capo Verde



GRUPPO I: Francia, Iraq, Norvegia, Senegal



GRUPPO J: Argentina, Austria, Giordania, Algeria



GRUPPO K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Repubblica Democratica del Congo



GIRONE L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Calendario Mondiali 2026: le partite della fase a gironi

Sarà Messico-Sudafrica la partita inaugurale del Mondiale 2026 in programma giovedì 11 giugno. Si tratta di un remake. Le due nazionali si sfidarono infatti anche nella sfida inaugurale dell’edizione 2010 ospitata proprio dal Sudafrica. Finì 1-1. La fase a gironi si concluderà domenica 28 giugno. Come di consueto, le partite dell’ultima giornata si disputeranno in contemporanea.

Di seguito, il calendario con tutte le partite della prima fase. Attenzione agli orari. Alcuni dei match si disputeranno infatti quando in Italia sarà notte fonda o all’alba come Austria-Giordania e Tunisia-Giappone entrambe previste alle 6 del mattino.

Giovedì 11 giugno:

Gruppo A: Messico-Sudafrica (ore 21; Città del Messico)

Venerdì 12 giugno:

Gruppo A: Corea del Sud – Repubblica Ceca (ore 4; Guadalajara)

Gruppo B: Canada – Bosnia Erzegovina (ore 21; Toronto)

Sabato 13 giugno:

Gruppo D: USA-Paraguay (ore 3; Los Angeles)

Gruppo B: Svizzera-Qatar (ore 21; San Francisco)

Domenica 14 giugno:

Gruppo C: Brasile-Marocco (ore 24; New York)

Gruppo C: Scozia-Haiti (ore 3; Boston)

Gruppo D: Turchia-Paraguay (ore 6; Vancouver)

Gruppo E: Germania-Curaçao (ore 19; Houston)

Gruppo F: Olanda-Giappone (ore 22; Dallas)

Lunedì 15 giugno:

Gruppo E: Costa d’Avorio-Ecuador (ore 1; Philadelphia)

Gruppo F: Svezia-Tunisia (ore 4, Monterrey)

Gruppo H: Spagna-Capo Verde (ore 18; Atlanta)

Gruppo G: Belgio-Egitto (ore 21; Seattle)

Martedì 16 giugno:

Gruppo H: Arabia Saudita-Uruguay (ore 24; Miami)

Gruppo G: Iran-Nuova Zelanda (ore 3; Los Angeles)

Gruppo I: Francia-Senegal (ore 21; New York)

Mercoledì 17 giugno:

Gruppo I: Norvegia-Iraq (ore 24; Boston)

Gruppo J: Argentina-Algeria (ore 3; Kansas City)

Gruppo J: Austria-Giordania (ore 6; San Francisco)

Gruppo K: Portogallo- RD Congo (ore 19; Houston)

Gruppo L: Inghilterra-Croazia (ore 22; Dallas)

Giovedì 18 giugno

Gruppo L: Panama-Ghana (ore 1; Toronto)

Gruppo K: Colombia-Uzbekistan (ore 4; Città del Messico)

Gruppo A: Sudafrica-Repubblica Ceca (ore 18; Atlanta)

Gruppo B: Svizzera-Bosnia Erzegovina (ore 21; Los Angeles)

Venerdì 19 giugno

Gruppo B: Canada-Qatar (ore 24; Vancouver)

Gruppo A: Messico-Corea del Sud (ore 3; Guadalajara)

Gruppo D: USA-Australia (ore 21; Seattle)

Sabato 20 giugno

Gruppo C: Scozia-Marocco (ore 24; Boston)

Gruppo C: Brasile-Haiti (ore 2.30; Philadelphia)

Gruppo D: Turchia-Paraguay (ore 5; San Francisco)

Gruppo F: Olanda-Svezia (ore 19; Houston)

Gruppo E: Germania-Costa d’Avorio (ore 22; Toronto)

Domenica 21 giugno

Gruppo E: Ecuador-Curaçao (ore 2; Kansas City)

Gruppo F: Tunisia-Giappone (ore 6; Monterrey)

Gruppo H: Spagna-Arabia Saudita (ore 18; Atlanta)

Gruppo G: Belgio-Iran (ore 21; Los Angeles)

Lunedì 22 giugno

Gruppo H: Uruguay-Capo Verde (ore 24; Miami)

Gruppo G: Egitto-Nuova Zelanda (ore 3; Vancouver)

Gruppo J: Argentina-Austria (ore 19; Dallas)

Gruppo I: Francia-Iraq (ore 23; Philadelphia)

Martedì 23 giugno

Gruppo I: Norvegia-Senegal (ore 2; New York)

Gruppo J: Giordania-Algeria (ore 5; San Francisco)

Gruppo K: Portogallo-Uzbekistan (ore 19; Houston)

Gruppo L: Inghilterra-Ghana (ore 22; Boston)

Mercoledì 24 giugno

Gruppo L: Croazia-Panama (ore 1; Toronto)

Gruppo K: Colombia- RD Congo (ore 4; Guadalajara)

Gruppo B: Svizzera-Canada (ore 21; Vancouver)

Gruppo B: Bosnia Erzegovina-Qatar (ore 21; Seattle)

Giovedì 25 giugno

Gruppo C: Marocco-Haiti (ore 24; Atlanta)

Gruppo C: Brasile-Scozia (ore 24; Miami)

Gruppo A: Messico-Repubblica Ceca (ore 3; Città del Messico)

Gruppo A: Sudafrica-Corea del Sud (ore 3; Monterrey)

Gruppo E: Germania-Ecuador (ore 22; New York)

Gruppo E: Costa D’Avorio-Curaçao (ore 22; Philadelphia)

Venerdì 26 giugno

Gruppo F: Giappone-Svezia (ore 1; Dallas)

Gruppo F: Olanda-Tunisia (ore 1; Kansas City)

Gruppo D: Turchia-Usa (ore 4; Los Angeles)

Gruppo D: Australia-Paraguay (ore 4; San Francisco)

Gruppo I: Norvegia-Francia (ore 21; Boston)

Gruppo I: Iraq-Senegal (ore 21; Toronto)

Sabato 27 giugno

Gruppo H: Uruguay-Spagna (ore 2; Guadalajara)

Gruppo H: Arabia Saudita-Capo Verde (ore 2; Houston)

Gruppo G: Iran-Egitto (ore 5; Seattle)

Gruppo G: Belgio-Nuova Zelanda (ore 5 Vancouver)

Gruppo L: Inghilterra-Panama (ore 23; New York)

Gruppo L: Croazia-Ghana (ore 23; Philadelphia)

Domenica 28 giugno

Gruppo K: Portogallo-Colombia (ore 1.30; Miami)

Gruppo K: Uzbekistan-RD Congo (ore 1.30; Atlanta)

Gruppo J: Argentina-Giordania (ore 4; Dallas)

Gruppo J: Austria-Algeria (ore 4; Kansas)

Mondiali 2026, tabellone e calendario fase a eliminazione diretta

Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2026 le prime due classificate di ciascun girone e le 8 migliori terze. In caso arrivo a pari punti per stabilire la classifica finale dei gruppi si terrà conto nell’ordine della differenza reti complessiva, del maggior numero di gol segnati, della differenza reti negli scontri diretti.

Questa la programmazione e gli incroci dei sedicesimi di finale che si disputeranno dal 28 giugno al 3 luglio.

Lunedì 29 giugno

Match 76: Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F (ore 19; Houston)

Match 74: Vincente Gruppo E – Terza Classificata Gruppo A/B/C/D/F (ore 22.30; Boston)

Martedì 30 giugno

Match 75: Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C (ore 3; Monterrey)

Match 78: Seconda Gruppo E – Seconda Gruppo I (ore 19; Dallas)

Match 77: Vincente Gruppo I – Terza Classificata Gruppo C/D/F/G/H (ore 23 New York)

Mercoledì 1 luglio

Match 79: Vincente Gruppo A – Terza Classificata Gruppo C/E/F/H/I (ore 3; Città del Messico)

Match 80: Vincente Gruppo L – Terza Classificata Gruppo E/H/I/J/K (ore 18; Atlanta)

Match 82: Vincente Gruppo G – Terza Classificata Gruppo A/E/H/I/J (ore 22; Seattle)

Giovedì 2 luglio

Match 81: Vincente Gruppo D – Gruppo B/E/F/I/J (ore 2; San Francisco)

Match 84: Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J (ore 22; Los Angeles)

Venerdì 3 luglio

Match 83: Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L (ore 1; Toronto)

Match 85: Vincente Gruppo B – Terza classificata Gruppo E/F/G/I/J (ore 5; Vancouver)

Match 88: Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G (ore 20; Dallas)

Sabato 4 luglio

Match 86: Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H (ore 24; Miami)

Match 87 – Vincente Gruppo K – Terza classificata Gruppo D/E/I/J/L (ore 3.30; Kansas City)

Gli ottavi di finale del Mondiale 2026 si disputano tra sabato 4 e martedì 7 luglio

Sabato 4 luglio

Vincente Match 73 – Vincente Match 75 (ore 19; Houston) [90]

Vincente Match 74 – Vincente Match 77 (ore 23; Philadelphia) [89]

Domenica 5 luglio

Vincente Match 76 – Vincente Match 78 (ore 22; New York) [91]

Lunedì 6 luglio

Vincente Match 79 – Vincente Match 80 (ore 2; Città del Messico) [92]

Vincente Match 83 – Vincente Match 84 (ore 21; Dallas) [93]



Martedì 7 luglio

Vincente Match 81 – Vincente Match 82 (ore 2; Seattle) [94]

Vincente Match 86 – Vincente Match 88 (ore 18; Atlanta) [95)

Vincente Match 85 – Vincente Match 87 (ore 22; Vancouver) [96]

Tra il 9 e il 12 luglio il calendario dei Mondiali 2026 prevede i quarti di finale così distribuiti

Giovedì 9 luglio

Vincente 89 – Vincente 90 (ore 22; Boston) [97]

Venerdì 10 luglio

Vincente 93 – Vincente 94 (ore 21; Los Angeles) [98]

Sabato 11 luglio

Vincente 91 – Vincente 92 (ore 23; Miami) [99]

Domenica 12 luglio

Vincente 95 – Vincente 96 (ore 3; Kansas City) [100]

Saranno Dallas e Atlanta a ospitare le due semifinali del Mondiale 2026

Martedì 14 luglio

Vincente 97 – Vincente 98 (ore 21; Dallas) [101]

Mercoledì 15 luglio

Vincente 99 – Vincente 100 (ore 21; Atlanta) [102]

Sabato 18 luglio

Finale terzo posto – (ore 23; Miami)

Domenica 19 luglio

Finale Mondiale 2026 – (ore 21; New York)