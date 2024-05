Il regolamento parla chiaro, sconfitta a tavolino ed eliminazione inevitabile

Il regolamento non ha dato alcun tipo di speranza: niente da fare, non c’è altra strada che la sconfitta a tavolino

La fase finale della stagione garantisce sorprese anche dal punto di vista della giustizia sportiva. Non c’erano dubbi su quel che sarebbe stato l’esito della decisione dopo quanto avvenuto sul terreno di gioco.

Nel campionato di Prima Categoria della Campania i playoff hanno avuto un esito a sorpresa: una delle due semifinali, infatti, quella che doveva giocarsi lo scorso 27 aprile tra il Casapesenna e il Football Aversa non si è disputata. Il motivo è da ricercare nell’assenza della squadra ospite: il Football Aversa ha deciso di non presentarsi in campo senza motivazione e così l’arbitro non ha potuto far altro che registrare la presenza dei padroni di casa e rimandare ogni decisione al giudice sportivo.

Decisioni che sono arrivate e che, queste sì, non hanno dato sorprese: sconfitta a tavolino per il Football Aversa che dice così addio ai playoff, lasciando strada al Casapesenna.

Prima Categoria, Football Aversa sconfitto a tavolino

In base a quanto previsto dall’art. 53- 2 comma -NOIF e dall’art. 10- 1 comma CGS e del C.U. n. 1 del 6.7.22 pg. 107, il giudice sportivo ha, infatti, inflitto la sconfitta a tavolino per 3-0 al Football Aversa, società che è stata anche sanzionata con un’ammenda di 600 euro, “applicata in misura quadrupla trattandosi della prima rinunzia intercorsa nelle fasi successive al campionato, alla società Football Aversa”.

In virtù di tale decisione, la squadra punita saluta i playoff, mentre il Casapesenna vola in finale dove affronterà il Mondragone, vittorioso per 4-2 nell’altra semifinale dei playoff del Girone a del campionato di Prima Categoria Campania.