Non solo l’Atalanta sul re del Sudamerica: il Botafogo fissa il prezzo | CM.IT

Il club nerazzurro e altre squadre di Serie A hanno visionato diversi giocatori dei campioni della Coppa Libertadores

Prima in classifica in campionato e in piena corsa per la qualificazione tra le prime otto del maxi girone di Champions League, l’Atalanta ha dimostrato di essere ormai una big nel panorama europeo anche nella sfida di martedì sera contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta per 2-3. Vista come esempio anche nella pianificazione del calciomercato, la società bergamasca non ha intenzione di fermarsi anche fuori dal campo e sta monitorando già diversi calciatori da portare a Bergamo tra gennaio e giugno.

La recente finale di Coppa Libertadores tra Atletico Mineiro e Botafogo ha offerto il destro a numerosi club europei di vedere all’opera alcuni calciatori interessanti, sia di prospettiva, sia già pienamente formati. Le due squadre brasiliane hanno messo in vetrina tutti i propri talenti e anche i nerazzurri di Bergamo hanno preso appunti, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile.

Atalanta, ecco il prezzo di Saverino

Stando al sito ‘bolavip.com’, la Dea avrebbe messo nel mirino Jefferson Savarino. Autore di 14 gol e 13 assisti in stagione, il trequartista venezuelano ha trascinato il Bota alla vittoria della Coppa Libertadores e del campionato brasiliano. Non più giovanissimo (28 anni), l’ex Salt Lake City ha dalla sua il possesso del passaporto italiano e per questo è stato segnalato da alcuni intermediari a più di una squadra di Serie A e di Liga, mentre in Francia il suo nome circola già da tempo.

Atalanta, Bologna, Fiorentina, Betis, Villarreal sono alcune delle squadre che hanno ricevuto il dossier Saverino in queste settimane. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, i bianconeri di Rio de Janeiro hanno fissato una valutazione iniziale di 15 milioni di euro, ma un’offerta da 10-12 milioni di euro potrebbe bastare per portare in Europa il calciatore. Il Botafogo vorrebbe provare a trattenere tutti i big fino al Mondiale per Club di giugno, ma le traversie economiche del gruppo Textor e il contratto in scadenza il 31 dicembre del 2026 potrebbero anticipare l’eventuale partenza di Savarino.