Giuntoli accelera: doppio incontro e nuovo titolare per Thiago Motta

La Juventus al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore bianconero

Ormai è il segreto di Pulcinella: la Juventus attingerà dal mercato di gennaio per un nuovo difensore e rimpolpare così il reparto arretrato orfano per il resto della stagione di Bremer e Cabal.

Il settore difensivo resta in emergenza e nell’ultimo match vinto contro il Manchester City in Champions League in panchina c’era soltanto il baby Rouhi come ricambio per Thiago Motta. Gatti e in particolare Kalulu stanno facendo gli straordinari da inizio ottobre al centro della difesa e anche capitan Danilo ha trovato maggiore spazio di recente, sia in mezzo che sulle corsie laterali. Quindi d’obbligo l’arrivo alla Continassa di un nuovo tassello, come confermato in più occasioni anche Da Dt Cristiano Giuntoli. Il capo dell’area tecnica sta seguendo diverse piste e cercando la formula giusta per accontentare anche a livello di caratteristiche le richieste di Motta.

Calciomercato Juventus: Antonio Silva resta in pole, Hancko l’alternativa per Giuntoli

L’allenatore bianconero ha lodato dopo il City la crescita di Kalulu, diventato in poco tempo un baluardo della retroguardia della Juventus: “Siamo fieri di averlo con noi“, le parole di Thiago Motta sul francese ex Milan.

La ‘Vecchia Signora’ cerca così una pedina in grado di giostrare sia in mezzo che all’occorrenza sulla corsia sinistra, identikit che rispecchia le peculiarità di Hancko. Lo slovacco è monitorato da tempo da Giuntoli e nei giorni scorsi ci sono stati dei nuovi contatti con uno dei suoi agenti, presente a Torino per la sfida tra Juve e Manchester City. Il Feyenoord però valuta il nazionale slovacco 35-40 milioni di euro e non sarà semplice trovare un punto di incontro con la società olandese. La dirigenza bianconera potrebbe proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione, sulla falsa riga dell’offerta che Giuntoli avrebbe intenzione di mettere sul piatto con il Benfica per Antonio Silva, l’altro nome caldo per la difesa di Motta.

La Juventus ha maggiori chance al momento di affondare il colpo per il 21enne portoghese, sfruttando gli ottimi uffici con Jorge Mendes che parallelamente è impegnato nella trattativa con il Porto per la conferma (sempre più vicina) di Francisco Conceicao sotto la Mole. Il Benfica venderà cara la pelle, ma la ‘Vecchia Signora’ sembra avere gli argomenti e le carte giuste per riuscire nell’intento. Non è da escludere che prossimamente ci sia un nuovo aggiornamento con Mendes per cercare di stringere i tempi per Antonio Silva.