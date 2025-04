Vlahovic pedina di scambio: triplo affare per la Juventus

Il centravanti serbo è tornato protagonista sotto la gestione Tudor, ma le strade con la ‘Vecchia Signora’ sono destinate a dividersi in estate

Prima l’assalto alla Champions, poi l’attenzione di sposterà inevitabilmente sul mercato in casa Juventus. L’accesso alla massima competizione europea è fondamentale per pianificare le prossime mosse estive alla Continassa, malgrado le rassicurazioni arrivare dalla proprietà.

Il Dt Giuntoli si sta giù muovendo per rinforzare la rosa bianconera, senza però affondare il colpo in attesa appunto di capire quali saranno le disponibilità della Juve a fine campionato e dopo il Mondiale per Club, che potrebbero portare nelle casse della ‘Vecchia Signora’ almeno 80 milioni di euro. Inoltre la società zebrata potrebbe incassare dalle cessioni, dove resta in sospeso soprattutto la questione relativa a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo si è rilanciato con la cura Tudor, anche se il gol continua a mancare dallo scorso febbraio. L’ex Fiorentina ha ritrovato un posto al sole a scapito di Kolo Muani, guadagnandosi la piena fiducia da parte dell’allenatore croato.

Calciomercato Juventus, con Vlahovic sarà addio: il serbo jolly per Tonali, Hojlund e Veiga

Vlahovic di nuovo centrale quindi nell’economia del gioco bianconero, ma che probabilmente non avrà futuro alla Continassa. Il serbo sarà un elemento importante in questo finale di campionato, senza però andare oltre la prossima estate.

Il numero nove infatti rimane in uscita, complice un rinnovo di contratto sempre in alto mare e la volontà di entrambe le parti di trovare di separarsi al termine di questa stagione. Vlahovic ha un contratto troppo oneroso per la nuova politica della Juventus, che in attacco ha deciso di fare piazza pulita (via anche Milik) e di rivoluzionare il reparto puntando su altri profili. Il 25enne serbo piace al Barcellona oltre ad avere mercato in Premier League e ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, considerando che a giugno sarà a un solo anno dalla scadenza. La Juve potrebbe anche sfruttare il cartellino di Vlahovic per arrivare ad altri obiettivi proprio in Inghilterra, come ad esempio inserirlo nelle trattative col Newcastle per riportare in Italia Tonali.

L’ex Fiorentina potrebbe anche finire nei discorsi con il Manchester United per Hojlund, altro osservato speciale di Giuntoli per il settore avanzato. Inoltre, resiste l’interesse del Chelsea per Vlahovic: da non scartare con i ‘Blues’ un eventuale scambio per Renato Veiga, al momento in prestito secco alla Continassa.