Scippo a Inter e Juventus: anticipo secco e colpo a parametro zero

Non arrivano buone notizie sul mercato per le due big italiane: un obiettivo è vicino a sfumare

Scatto e ‘scippo’ a Inter e Juventus. Jonathan Tah si allontana dalla Serie A, con il Barcellona che mette la freccia per il difensore del Bayer Leverkusen.

Come rilanciato dalla stampa catalana, in particolare dal quotidiano ‘Mundo Deportivo’, il club blaugrana sarebbe balzato in pole nella corsa al difensore in forza al Bayer Leverkusen e in scadenza il prossimo giugno. Lo stesso Tah nei mesi scorsi aveva ammesso la volontà di chiudere a sua esperienza con i campioni di Germania a fine stagione e ovvero al termine del contratto con le ‘Aspirine’. Vani i tentativi del Bayer di far cambiare idea al giocatore, che in Italia è seguito con particolare interesse dalla Juve e soprattutto dall’Inter. Inzaghi e la dirigenza nerazzurra lo hanno seguito da vicino anche nel recente match di Champions League, che ha visto la vittoria allo scadere della formazione di Xabi Alonso.

Calciomercato, scatto Barcellona per Tah: Inter e Juve beffate

Tah anche contro l’Inter ha dimostrato tutto il suo valore, risultando uno dei migliori in campo davanti agli sguardi attenti di Marotta e Ausilio.

I campioni d’Italia seguono da diverso tempo il nazionale teutonico, stuzzicati dall’idea di prelevarlo a parametro zero e dalla ghiotta opportunità quindi che rappresenterebbe l’affare visto il valore del giocatore. Tah rientrerebbe anche nelle nuove linee guida stilate da Oaktree, con la proprietà nerazzurra che preferisce investire su giocatori di prospettiva o comunque under 30. Anche la Juve di recente aveva pensato con maggiore decisione al tedesco dopo l’infortunio di Bremer, scontrandosi però con la volontà del Bayer Leverkusen di non privarsi a gennaio di uno degli alfieri dello scacchiere di Xabi Alonso.

Spuntarla quindi potrebbe essere il Barcellona, che avrebbe preso un netto vantaggio al momento nella corsa a Tah, con l’obiettivo di bloccarlo già nelle prime settimane del 2025 in attesa della prossima estate. Fruttuoso per il Barça il blitz nei giorni scorsi del Ds Deco, che ha incontrato l’entourage del difensore per anticipare l’agguerrita concorrenza.