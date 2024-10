Giuntoli è già in azione: sfida all’Inter, spunta anche il ritorno a sorpresa | CM.IT

La Juventus perderà Bremer per diverso tempo: Giuntoli a caccia di un rinforzo per la difesa di Thiago Motta per il mercato di gennaio

La Juventus deve incassare la più crudele delle notizie all’indomani dell’impresa di Lipsia: lesione del legamento crociato del ginocchio e stop di almeno sei mesi per Gleison Bremer.

Stagione compromessa per il muro brasiliano, che nella migliore delle ipotesi potrebbe rientrare nel finale di campionato e per il Mondiale per Club in programma da metà giugno. Thiago Motta dovrà fare a meno quindi di uno dei suoi alfieri, l’unico giocatore dello scacchiere bianconero che fino alla trasferta di Champions League in Germania era sceso sempre in campo tra campionato ed Europa. Brutta botta per la Juventus, con l’allenatore ex Bologna che dovrà trovare delle soluzioni alternative per far fronte alla pesante assenza del centrale brasiliano. Anche perché da qui a gennaio non ci saranno interventi nella rosa da parte del Dt Giuntoli, che non attingerà dal mercato degli svincolati. La Juve non valuta quindi l’inserimento di difensori al momento senza squadra, non prendendo in considerazione ad esempio l’ipotesi Sergio Ramos.

Juventus, niente svincolati dopo il KO di Bremer: Giuntoli guarda al mercato di gennaio

I piani di Giuntoli non cambiano, con la filosofia dei dirigenti della Continassa che rimane chiara: verranno presi in considerazione soltanto profili funzionali al nuovo progetto della ‘Vecchia Signora’.

Thiago Motta concederà intanto più minuti a Danilo e Cabal, spostando stabilmente Kalulu al centro della difesa nella coppia titolare con Gatti, mentre in caso di necessità l’allenatore ex Bologna arretrerebbe Locatelli sulla linea difensiva. Dalla NextGen di Montero potrebbe essere promosso invece Pedro Felipe, giovane brasiliano che come caratteristiche ricorda il connazionale Bremer. Giuntoli nel frattempo con i suoi collaboratori cercherà di trovare l’opzione più idonea, in termine di resa e costi, per rimpolpare nella finestra invernale la retroguardia della Juventus. Un nome tornato di moda alla Continassa è quello di Kiwior, che Motta conosce bene per averlo allenato ai tempi dello Spezia. I bianconeri proveranno a strappare un prestito con diritto di riscatto all’Arsenal, ma un’eventuale trattativa non si preannuncia semplice.

Calciomercato Juventus: quanti duelli con l’Inter! Spunta anche il ritorno di Djalò

Cristiano Giuntoli – come raccolto da Calciomercato.it – guarda con attenzione anche ai giocatori in scadenza nel giugno 2025 dove spiccano in particolare Tah e Boscagli, quest’ultimo osservato da vicino nel match di Champions All’Allianz Stadium contro il PSV Eindhoven.

Per entrambi, nei radar anche della rivale Inter in Italia, ci vorrà però un’offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro. I nerazzurri campioni d’Italia sono da tempo sulle tracce di Bijol, sul quale adesso può inserirsi anche la ‘Vecchia Signora’. Thiago Motta conosce bene Beukema e Posch ma difficilmente il Bologna si priverà di due pilastri della formazione di Italiano a metà stagione, senza considerare le schermaglie con i felsinei l’ultima estate. Complicato anche un possibile assalto a Lacroix, sul taccuino della Juve nell’ultima campagna trasferimenti estiva e che il Crystal Palace non ha intenzione di cedere dopo averlo prelevato soltanto lo scorso agosto per circa 18 milioni dal Wolfsburg. Non è un mistero inoltre l’interesse di Giuntoli per Hato, ma in questo caso l’Ajax chiederebbe un assegno da 40 milioni di euro per lasciar partire a metà stagione il gioiellino classe 2006.

Da non escludere, infine, che la Juventus richiami a sorpresa alla base Tiago Djalò se i dirigenti bianconeri non riuscissero a trovare sul mercato un profilo idoneo per la difesa di Motta. Il portoghese è in prestito attualmente al Porto e sta trovando poco spazio nell’undici del tecnico dei ‘Dragoes’ Vitor Bruno.