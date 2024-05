Manchester United scatenato: 180 milioni per il doppio scippo alle big di Serie A

Il Manchester United si prepara all’ennesima rivoluzione ed è pronta a pescare in Serie A, mettendo sul piatto ben 180 milioni di euro

La Serie A rischia di perdere due tra i suoi giocatori più forti. Il Manchester United è ancora una volta pronto a pescare dal nostro campionato per rinforzarsi.

In estate i Red Devils sono intenzionati a rivoluzionare la squadra è stanno guardando in Italia, come d’altronde fatto la scorsa stagione, quando decisero di acquistare Rasmus Højlund dall’Atalanta, André Onana dall’Inter e Sofyan Amrabat dalla Fiorentina.

Manchester United, pronta la rivoluzione: Osimhen e Bremer nel mirino

Secondo quanto riportato da The Sun, che conferma la possibile cessione di molti big, il Manchester United avrebbe pronta una lunga lista della spesa, con diversi giocatori importanti: Michael Olise, Jarrad Branthwaite, Joa Neves, Ivan Toney, Jeremie Frimpong, Ross Barkley e come detto due giocatori che militano in Serie A.

I calciatori ‘italiani’ che risulterebbero sul taccuino del Manchester United – secondo quanto si può leggere sul portale – sarebbero Gleison Bremer e Victor Osimhen. Un doppio affare davvero costoso per i Red Devils, che potrebbero dover spendere quasi 180 milioni di euro per strappare il difensore e l’attaccante rispettivamente a Juventus e Napoli. I bianconeri incasserebbero così sui 50 milioni, gli azzurri, invece, ben 130 milioni.