Roma-Bayer, De Rossi tende la mano a Karsdorp: “Saremo bravi a stargli vicino”

Daniele De Rossi analizza in conferenza stampa la sconfitta in casa contro il Bayer Leverkusen e i tantissimi errori della Roma

La Roma non riesce a superare lo scoglio Bayer Leverkusen nell’andata dell’Olimpico, con una partita a tratti volenterosa ma con troppi troppi errori in tutti i reparti. Da quello tremendo di Karsdorp è nato il vantaggio tedesco, da quelli sotto porta si è concretizzata la sconfitta.

Nel postpartita le parole di Daniele De Rossi in conferenza stampa: “Diverse cose non hanno funzionato, altrimenti avremmo vinto. Anche poche cose che non funzionano bastano per non vincere contro una squadra così forte, avremmo dovuto fare una partita perfetta e non è stato così. Abbiamo giocato una partita corretta, siamo stati aggressivi, abbiamo concesso occasioni per errori nostri”.

Sono mancati attributi? “Banale parlare di attributi che sono mancati. Quelli si dimostrano anche andandoli a prendere alti, ma devi essere perfetto e non concedere niente, fare gol senza prenderne sulle occasioni che offri. Tante partite le abbiamo sbloccate subito con qualche errore avversario, magari oggi è stato il contrario ma non mi sento di dire che siano mancati gli attributi”.

Ci racconta lo stato d’animo di Karsdorp? “Gli errori capitano nel calcio, non buttiamo la croce addosso a nessuno. Tutti insieme si fanno le cose, a volte ci premiano gli errori degli avversari, non mi arrabbierò mai con un mio giocatore perché sbaglia un passaggio. Stava facendo una buona partita, sia fisicamente che tecnicamente, è ovvio che quell’errore lo ha colpito molto e la reazione del pubblico è quella che ci si può aspettare. Non avevamo tante alternative a destra, abbiamo stravolto dopo un po’ di minuti. Gli errori ci stanno, non sostituisco un giocatore dopo ogni errore, sarebbe facile dargli la colpa. Non era felice, è normale che il pubblico rumoreggi. Non possiamo pretendere che ci applaudano sempre. Sono due partite che perdiamo in casa, lo stadio ci viene dietro e ci spinge. La prestazione i ragazzi la fanno, abbiamo avuto occasioni anche all’ultimo, era una partita difficile. L’episodio ha pesato ma noi saremo bravi a stargli vicino”.

Roma-Bayer, De Rossi: “Il primo gol ci ha colpito e ci siamo sgonfiati”

La Roma attaccava in maniera mono corde. “Loro hanno giocatori di grande qualità come noi, vanno a 200 all’ora, ti permette di giocare bene in costruzione ma anche andare dietro le spalle degli avversari, loro spesso hanno difeso in sei, il contropiede puoi usarlo anche con le qualità fisiche. Mi piace come è costruito il Bayer, hanno gamba e tecnica ma anche una fisicità che è quasi imprescindibile”.

Su Andrich. “Giocatore molto interessante, c’era questo dubbio tra lui e Palacios quando ho preparato la gara. Posso fare un commento positivo sul di lui, è un giocatore di di solidità, Palacios ha più estro, ma lui ha fatto un grande gol”.

C’è il rischio che ora pesi questa delusione sulla rimonta che state facendo in campionato? “Il calcio è giocato dagli uomini e gli uomini hanno emozioni. Difficile avere la stessa energia e positività durante i 90 minuti, gli episodi ti colpiscono. Per un po’ è sembrato anche a me che ci siamo sgonfiati, c’è anche un discorso tattico. Giocare in svantaggio contro il Bayer rispetto a una partita che era in equilibrio è diverso. Nella nostra costruzione, nel nostro obiettivo, ci deve essere anche una forza mentale”.