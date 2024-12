Politano come Vlahovic, insulti e risposta: cosa è successo

Anche l’attaccante del Napoli nel mirino di alcuni tifosi: come il serbo, ha voluto rispondere immediatamente

Insultati, a volte senza un motivo valido. Che si vinca o che si perda, i calciatori rischiano di finire nel mirino di ‘tifosi’ anche in maniera del tutto gratuita.

Ieri sera è capitato a Dusan Vlahovic: dopo il gol del pareggio in Juventus-Venezia ha avuto un duro botta e risposta con alcuni tifosi. L’attaccante serbo oggi ha smorzato il caso, invitando tutti a lottare insieme per far risollevare la formazione bianconera. Si è già risollevato il Napoli che, ieri, contro l’Udinese ha vinto 3-1 in rimonta. Un successo che ha avuto tra i protagonisti David Neres, lanciato da Conte al posto dell’infortunato Kvaratskhelia.

La prestazione del brasiliano ha però avuto come ‘vittima’ a sorpresa Matteo Politano, anche lui titolare in Friuli. Alcuni tifosi sui social si sono scagliati contro di lui, arrivando anche ad insultarlo e a chiedere di vederlo in panchina o addirittura ceduto immediatamente. Tra bidone e scarso, diversi tifosi lo hanno preso di mira, invitando Conte a sfruttare di più Neres insieme a Kvaratskhelia quando il georgiano tornerà a disposizione.

Napoli, Politano risponde agli insulti

Tra i vari messaggi che hanno criticato Politano dopo la vittoria del Napoli ad Udine, ce n’è uno al quale lo stesso attaccante ha voluto rispondere in maniera ironica.

“Leggo con assoluto piacere che inizia ad essere tanta la gente anche sotto al tuo profilo che preferisce la tortura al vederti giocare – il commento di un tifoso sotto al post di Politano – . Ovviamente io lo penso dal profondo del cuore da tanto tempo. Via da Napoli bidonazzo”. Una frase alla quale l’attaccante ha voluto replicare con la faccina che manda il bacio.

Una scelta che ha raccolto grandi consensi tra i tifosi che si sono schierati, invece al suo fianco. Dopo i commenti di insulti e critiche, infatti, altri tifosi hanno voluto difendere Politano, invitandolo a non prestare attenzione a chi gli ha rivolto commenti poco piacevoli e a continuare a dare il massimo per il Napoli.