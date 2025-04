Barella al Liverpool: scambio e super bomber per Inzaghi

Le ultime sul futuro del vice capitano nerazzurro, uno dei pilastri della squadra allenata da Simone Inzaghi

Come Lautaro Martinez, Nicolò Barella è l’anima e il simbolo dell’Inter di Inzaghi che sogna un nuovo Triplete dopo quello conquistato nel maggio di quindici anni fa. L’evoluzione della mezz’ala sarda nel corso di queste stagioni è apparsa evidente a tutti, a quasi tutti ascoltando quel che dice Antonio Cassano. Roba da mettersi le mani nei capelli, per chi li ha…

Oggi Barella è un centrocampista del tutto moderno, che sa giocare sia da incontrista che da palleggiatore. Il suo raggio d’azione si è un po’ arretrato e per questo all’appello manca qualche gol. Ma il valore in assoluto del classe ’97 non si discute, non si può discutere al di là dei gusti personali.

Non è un caso che su di lui abbiano da tempo messo gli occhi alcuni dei più grandi club europei, oltre che l’Arabia, nella fattispecie l’Al-Hilal al quale è pronto a dire nuovamente no qualora tornasse alla carica nella prossima estate. Eventualmente con un contratto da 25/30 milioni di euro che si fa fatica a scrivere, figuriamoci a rifiutare.

Barella è legatissimo all’Inter, anche dal punto vista contrattuale. Con l’ultimo rinnovo la data di scadenza è diventata giugno 2029, a fronte di uno stipendio ridicolo in rapporto a quello saudita: circa 6,5 milioni di euro a stagione bonus inclusi.

Arabia a parte, tra i top club europei c’è chi potrebbe provare a spezzare questo legame. Il City di Guardiola? Proprio il Bayern avversario in Champions ? Secondo ‘Interlive.it’ è il Liverpool che potrebbe partire all’assalto del cartellino dell’ex Cagliari, valutato attualmente non meno di 90/100 milioni di euro.

Il Liverpool ci prova per Barella? Darwin Nunez sul tavolo

I ‘Reds’, che hanno praticamente stravinto la Premier di quest’anno, sono a caccia di rinforzi anche per la mediana, con Barella che rappresenta da tempo un profilo di assoluto gradimento. Per la medesima fonte, il club inglese potrebbe inserire una contropartita per abbassare l’esborso cash. E che contropartita, dato che il nome potrebbe essere quello di Darwin Nunez.

Il 25enne uruguaiano non ha fatto cose memorabili ad Anfield Road, specie in rapporto all’investimento di circa 85 milioni di euro. È una delle 10 cessioni record della storia del Benfica, dove Nunez è esploso prima del grande salto nel massimo campionato inglese.

Autore di 7 gol e altrettanti assist nella stagione ormai alla fine, Nunez alzerebbe ulteriormente il livello del reparto avanzato interista. Per caratteristiche entrerebbe perfettamente nel calcio di Inzaghi, ma difficilmente un’operazione del genere avrebbe delle chance di andare in porto.

Barella e l’Inter avanti insieme

Il Liverpool potrebbe verosimilmente offrire Chiesa, lui sì ai margini della squadra. In ogni caso l’Inter non intende privarsi di Barella, né Barella ad oggi pensa di prendere moglie più 4 figli e cambiare Paese.