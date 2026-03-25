Roma, 3 top della rosa di Gasperini sul piede di partenza: la situazione | CM

Aggiornamenti importantissimi per quel che concerne il calciomercato Roma: ecco cosa potrebbe accadere in estate.

C’è ancora tanta delusione a Roma per l’eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna, ma grazie al successo in campionato contro il Lecce gli uomini di Gasperini hanno agguantato la Juve al quinto posto in classifica, a sole tre lunghezze dal quarto posto del Como. L’ultimo utile alla qualificazione alla prossima Champions League e proprio la volata per l’accesso alla massima competizione continentale per club rischia di avere ripercussioni importanti sulle strategie di mercato della compagine capitolina.

Il caso più spinoso riguarda Manu Koné, vero e proprio oggetto dei desideri dell’Inter: dopo l’assalto in estate, adesso Marotta è pronto a rifarsi sotto per il cartellino del forte centrocampista francese. Koné piace anche al PSG e vedrebbe di buon occhio un suo ritorno in patria, per 50 milioni di euro si potrebbe fare.

Capitolo Ndicka e Svilar: entrambi i calciatori vantano tantissimi estimatori e potrebbero fare le valigie, in caso di mancata qualificazione della Roma alla Champions League 2026/2027. Il centrale ivoriano ha una valutazione di circa 35 milioni di euro, mentre per il portiere belga naturalizzato serbo ne servirebbero 55-60. Grandi manovre in uscita, dunque, per la Roma che in estate potrebbe salutare alcuni dei pezzi più pregiati della sua rosa.