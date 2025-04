Serie A, prendono Chiesa: ha deciso dove giocherà

Il futuro di Federico Chiesa è sempre più lontano da Liverpool. L’esterno offensivo italiano non vede l’ora di ripartire in Serie A: ormai ha deciso la sua prossima squadra

Una voglia immensa di ripartire dopo aver collezionato pochissimi minuti in Premier League con i Reds. Con Arne Slot Chiesa non ha trovato tanto spazio: l’addio è stato ad un passo già a gennaio, ma ora arriverà la rivoluzione decisiva. Ecco la nuova destinazione in ottica futura: è arrivata finalmente tutta la verità.

La scelta di volare in Premier League non è stata soddisfacente per Federico Chiesa. L’esterno offensivo del Liverpool ha intenzione di conquistare nuovamente la maglia della Nazionale italiana: spunta la decisione in Serie A. Nuovo affare suggestivo in Serie A: l’ex Juve ha preso una decisione per dove giocherà. Una svolta in Italia per rivederlo sfrecciare in campo come diversi mesi fa: sarà addio con il Liverpool.

Calciomercato, colpo Chiesa in Serie A: la svolta per il futuro

Le big italiane sono al lavoro per incrementare il tasso tecnico delle rispettive rose. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in Serie A: ecco la svolta con la partecipazione del Liverpool.

Come svelato dal portale spagnolo, todofichajes, il Milan vorrebbe così subito chiudere per il colpo in attacco. Chiesa resta un’occasione da cogliere al volo per incrementare il tasso tecnico del reparto offensivo rossonero. In attesa di conoscere il nuovo direttore sportivo, la dirigenza milanese è alla ricerca di nuovi colpi interessanti in vista della prossima stagione.

Anche la Roma è sulle tracce dell’esterno offensivo italiano che non vede l’ora di sbarcare in Serie A. Il Liverpool potrebbe partecipare al pagamento del suo ingaggio esoso che si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro. Sarebbe una soluzione importante per sfruttare la profondità con o senza Leao: il talentuoso portoghese potrebbe anche fare le valigie in estate, ma il Milan lo vorrebbe blindare per le prossime stagioni.

I contatti continueranno nelle prossime settimane per arrivare così alla firma ufficiale. Il Milan è pronto a rivoluzionare nuovamente l’assetto di squadra per il futuro: i rossoneri non vedono l’ora di tornare a lottare per lo Scudetto dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Ci sarà un nuovo allenatore in panchina con la scelta che arriverà subito dopo la nomina del direttore sportivo: in pole resiste Igli Tare.