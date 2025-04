Pecoraro scatena la bufera in casa Juve: “È molto più grave di così”

Torna d’attualità l’episodio del Derby d’Italia del 2018 tra Inter e Juventus: i tifosi bianconeri si scagliano contro l’ex Procuratore federale

Torna d’attualità il celeberrimo ormai episodio che vide protagonista Miralem Pjanic nel Derby d’Italia tra Inter e Juventus dell’aprile 2018, con la presunta mancata espulsione per doppio giallo del bosniaco che fece infuriare anche il Napoli – in lotta per lo scudetto con la ‘Vecchia Signora’ – oltre alla squadra nerazzurra.

Nelle ultime ore non sono infatti passate inosservate le dichiarazioni in merito di Giuseppe Pecoraro, ex Procuratore federale, che ha scatenato la reazione dei tifosi bianconeri. “Ricordo ancora l’episodio di Inter-Juve, quando l’arbitro Orsato non assegnò l’espulsione a Pjanic e dove non abbiamo mai ricevuto l’audio. Se il VAR avesse attirato l’attenzione del direttore di gara, le cose sarebbero andate diversamente“. Parole che inevitabilmente hanno infuocato nuovamente il dibattito, con gli appassionato di fede juventina che si sono scagliati contro Pecoraro sui social.

Visto che sono anni che glielo spiegano ma non capisce, proviamo con i disegnini? #Pecoraro, non c’è audio perché il #VAR non parla (non era intervento da VAR) e perché Hawk-Eye registra e distribuisce solo le clip dove il VAR interviene. #Pjanic pic.twitter.com/jOegoP8JbB — Antonio Corsa (@antoniocorsa) April 14, 2025

Striano, Guadagno, Santoriello, Di Lello, Pecoraro, Narducci, Auricchio, e tutti gli altri. Sono tanti. Sono troppi! Sono ciò che ripetiamo da SEMPRE! Ma siamo ancora fermi alla frase (comunque grave) “Sulla #Juve si specula perchè fa più notizia”.

No. È molto più grave di così! pic.twitter.com/KJcy7eEnmt — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) March 18, 2024

Che tenerezza Pecoraro — Pietro Michieletto (@pietromichi) April 14, 2025

Giuseppe #Pecoraro, ex capo della Procura Federale, a Radio CRC: “Mi ricordo ancora l’episodio di #JuventusInter nel quale #Orsato non assegnò l’espulsione al bosniaco e non abbiamo mai ricevuto l’audio. Se il #VAR avesse attirato l’attenzione dell’arbitro, le cose sarebbero… pic.twitter.com/eh6f3XGcu0 — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) April 14, 2025

Aiutatemi a ricordare.

Pecoraro è quello che si era letteralmente inventato un’intercettazione telefonica, giusto?

Quello che in un paese normale sarebbe stato radiato dalla professione e non promosso, giusto?

La dignità, questa sconosciuta. https://t.co/mCsa3RLLFQ — Maximum Lawman ™️ (@KillerJoe67) April 14, 2025

Lo stesso procuratore della famosa intercettazione, MAI avvenuta dell’allora Presidente della #Juventus Andrea Agnelli.

Questa è la Repubblica Popolare delle banane! #pecoraro #figc #seriea

🤦🏻‍♂️ https://t.co/PZ9ehqilON — Calciopoli? No! 29 volte farsopoli (@CN29vfarsopoli) April 14, 2025

Pecoraro è quello che in commissione antimafia si era inventato una telefonata di Agnelli? Ha un bel coraggio a farsi vedere ancora in giro, in un paese serio sarebbe sotto un ponte a giocare coi ratti. — Enzo Busato 💙 🩵 🦅 Facinoroso al 100% (@EnzoBusato) April 14, 2025

E poi c’è la notizia del giorno, ovvero l’ex procuratore Pecoraro che torna sul famoso audio mancante del Var in Inter-juventus del 2018. Lui dice che se ci fosse stato l’audio la partita sarebbe stata diversa, e chi te lo dice? pic.twitter.com/iHaK3xo6I3 — MarcoCentoni (@MarcoCento38849) April 14, 2025

Quando la Juve inizia a vincere eccoli che ritornano: “le scommesse a poker di #Fagioli” e il classico #Pecoraro che spara a vanvera sull’espulsione di #Pjanic senza conoscere i regolamenti… #MarottaLeague #Juventus — Jj Guerra Santa Juventina (@jihadjuve) April 14, 2025

Clima infuocato quindi sui social, con i sostenitori della Juve che si sono scagliati senza mezzi termini contro la disamina dell’ex Procuratore federale Pecoraro.