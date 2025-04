Timore per Thuram, l’Inter ridisegna l’attacco: Marotta ne insegue due

Le ultime notizie relative all’attacco dei nerazzurri. Ecco cosa può succedere la prossima estate: tra conferme e addio, il punto della situazione

Marko Arnautovic si sta ritagliando un ruolo importante all’interno dell’Inter in queste ultime partite. L’attaccante austriaco ha segnato ancora, nella sfida contro il Cagliari, dopo averlo fatto con l’Udinese e il Monza.

Gol pesanti, che potrebbero riscrivere il suo futuro. Fino a qualche giorno fa nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla sua conferma. Ora qualcosa potrebbe cambiare. L’ex Bologna potrebbe così rappresentare il giusto attaccante di scorta per l’Inter della prossima stagione.

Prendendo in considerazione la posizione di Arnautovic, a TiAmo Calciomercato, programmo YouTube di Calciomercato.it, si fa il punto della situazione legato al reparto offensivo dell’Inter, tra entrate ed uscite.

Il club nerazzurro potrebbe, dunque, decidere di puntare ancora sull’ex Bologna, ma una decisione definitiva non è stata presa. Se le quotazioni di Arnautovic sono in rialzo, sono decisamente in calo quelle di Taremi, che ha deluso ampiamente le aspettative. Può fare le valigie con un’offerta ritenuta congrua. Sarà addio certo, invece, per Correa, che verrà ricordato come uno dei peggiori investimenti della storia recente dell’Inter.

Inter, il nuovo attacco di Simone Inzaghi

Chi ci sarà quindi nel reparto offensivo dell’Inter della prossima stagione? Di sicuro, i nerazzurri hanno voglia di ripartire da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.Â

Ma se sull’argentino ci sono davvero pochi dubbi, per il francese si teme che qualcuno si presenti con gli 85 milioni di euro della clausola e se lo porti via. Ecco perché i nerazzurri sono a lavoro per rivedere il contratto e provare a blindarlo. Nella rosa dell’Inter poi potrebbe esserci anche Esposito, che nei giorni scorsi ha rinnovato il contratto con l’Inter. Può restare per crescere alle spalle dei titolari.

Ma l’Inter è alla ricerca di un’altra grande punta e come è noto i nomi sul taccuino sono principalmente due: Jonathan David e Santiago Castro. Per il canadese c’è da battere un’importante concorrenza e da convincere il suo entourage, che  ha ritenuto troppo bassa la proposta da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il costo del cartellino è a zero, ma le commissioni non sono certo basse.

Come non sarebbero basse le spese per strappare Castro al Bologna, che vorrebbe sui 35-40 milioni di euro. I Felsinei sono una bottega cara, ma il calciatore che somiglia a Lautaro Martinez è un profilo che rientra nella nuova politica di Oaktree. Un investimento del genere, dunque, non è da escludere.

La puntata di Ti Amo Calciomercato si conclude, poi, con un focus sul futuro di Simone Inzaghi, con le parole di Toni, che afferma come il tecnico potrebbe dire addio all’Inter qualora non dovesse vincere nulla. Un punto di vista credibile, che non può certo essere escluso. Ma se dovesse andar via, chi sarebbe il sostituto? E’ possibile che verrebbero presi in considerazione Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi.