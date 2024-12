Contestazione e fischi a Palermo: Dionisi in bilico

Ancora una volta un pomeriggio di grande difficoltà per il Palermo di Dionisi. L’allenatore dei rossoneri finisce nel mirino: ko contro il Catanzaro

Sono terminate da poco le sfide di questa domenica pomeriggio anche in Serie B. Il colpo di giornata arriva direttamente da Palermo lì dove il Catanzaro ha battuto a domicilio i rosanero di un sempre più criticato Alessio Dionisi.

La gara del Barbera si era messa sin da subito per il verso sbagliato in virtù della rete lampo di Biasci che dopo appena tre minuti aveva già fatto intendere quale sarebbe stata l’antifona di un pomeriggio freddo, piovoso e soprattutto da dimenticare. Dal punto di vista strettamente di campo la partita si è quindi conclusa 2-1 per gli ospiti che hanno sbancato il Barbera con un gol di Pompetti nel finale dopo il momentaneo pari di Nikolaou che era invece arrivato nel primo tempo.

Palermo ancora ko: contestazione e Dionisi è in bilico

Con il ko odierno i siciliani sono scivolati al nono posto in classifica raccogliendo peraltro la seconda sconfitta consecutiva. Un rendimento che inizia a mettere in discussione anche il futuro dello stesso Dionisi, estremamente criticato dall’ambiente.

La Curva Nord, infatti, appena prima dell’inizio della gara odierna ha messo in scena due striscioni polemici nei confronti del club che recitavano “Il vostro fallimento non scalfirà il nostro attaccamento” e “Fallimento totale”.

Ad innalzare i toni polemici dell’ambiente durante la prima frazione sono arrivati anche cori di protesta verso De Sanctis e lo stesso Dionisi, finito nel mirino dei tifosi che lo hanno attaccato con parole forti. L’allenatore ex Sassuolo è quindi in bilico anche in ottica futura e ci si aspetta al più presto una inevitabile reazione per evitare brutte sorprese.